Vittoria debutta alla XXII Giornata Nazionale del Trekking Urbano
23 Ott 2025 11:44
Per la prima volta, Vittoria partecipa alla XXII Giornata Nazionale del Trekking Urbano, dedicata quest’anno al tema “Le Vie del Giubileo tra storia, cultura e spiritualità”. L’appuntamento è previsto per mercoledì 29 ottobre 2025, con partenza alle ore 17.00 da Via Cavour (angolo Via Roma).
L’iniziativa, aperta a cittadini e visitatori, offrirà un percorso culturale nel cuore del centro storico vittoriese, tra palazzi Liberty e testimonianze storiche della città, con l’obiettivo di riscoprire il patrimonio artistico e architettonico locale. La passeggiata, pensata come un’esperienza lenta e immersiva, sarà guidata dal prof. Arturo Barbante, docente di Storia dell’Arte e cultore della storia locale, che racconterà curiosità, aneddoti e approfondimenti sulle bellezze della città.
L’evento è promosso dall’Assessorato alle Politiche Turistiche del Comune di Vittoria, guidato dall’Assessore Fabio Prelati, e rappresenta un’occasione unica per valorizzare il centro storico e rafforzare l’attrattività turistica della città.
La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. Per informazioni è possibile contattare il Comune di Vittoria al numero +39 348 8190498.
