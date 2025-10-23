Vittoria debutta alla XXII Giornata Nazionale del Trekking Urbano

Per la prima volta, Vittoria partecipa alla XXII Giornata Nazionale del Trekking Urbano, dedicata quest’anno al tema “Le Vie del Giubileo tra storia, cultura e spiritualità”. L’appuntamento è previsto per mercoledì 29 ottobre 2025, con partenza alle ore 17.00 da Via Cavour (angolo Via Roma).

L’iniziativa, aperta a cittadini e visitatori, offrirà un percorso culturale nel cuore del centro storico vittoriese, tra palazzi Liberty e testimonianze storiche della città, con l’obiettivo di riscoprire il patrimonio artistico e architettonico locale. La passeggiata, pensata come un’esperienza lenta e immersiva, sarà guidata dal prof. Arturo Barbante, docente di Storia dell’Arte e cultore della storia locale, che racconterà curiosità, aneddoti e approfondimenti sulle bellezze della città.

L’evento è promosso dall’Assessorato alle Politiche Turistiche del Comune di Vittoria, guidato dall’Assessore Fabio Prelati, e rappresenta un’occasione unica per valorizzare il centro storico e rafforzare l’attrattività turistica della città.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. Per informazioni è possibile contattare il Comune di Vittoria al numero +39 348 8190498.

© Riproduzione riservata