Emergenza sicurezza a Vittoria: incontro al Viminale tra il sindaco Aiello e il ministro Piantedosi

Mercoledì 26 novembre, il Sindaco di Vittoria, Francesco Aiello, si recherà al Palazzo del Viminale per un incontro decisivo con il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, sul tema della sicurezza urbana. Partecipazione istituzionale anche da parte del senatore Salvo Sallemi, la cui mediazione è stata fondamentale per favorire il dialogo tra il Comune e il Ministero.

L’incontro sarà l’occasione per mettere sul tavolo le principali criticità in tema di ordine pubblico: il Sindaco Aiello illustrerà al Ministro Piantedosi le emergenze che vive la città, chiedendo un rafforzamento delle misure di prevenzione e controllo del territorio. In particolare, l’Amministrazione comunale di Vittoria sollecita un potenziamento delle forze dell’ordine, un maggiore supporto alla Polizia Locale e l’adozione di misure concrete per garantire un presidio costante nelle zone più vulnerabili.

«Finalmente si terrà l’atteso incontro sulla sicurezza urbana – afferma il Sindaco Aiello – ringrazio il Ministro Piantedosi per la disponibilità e il senatore Sallemi per il supporto istituzionale che ha reso possibile questo momento indifferibile. La sicurezza è una priorità assoluta per la nostra comunità. Porterò sul tavolo del Ministro tutte le istanze dei cittadini e l’esigenza di interventi strutturali per rendere Vittoria più sicura e vivibile. Auspico l’immediato rafforzamento delle forze dell’ordine e un potenziamento del controllo territoriale».

L’azione del Comune di Vittoria fa seguito a un crescente sentimento d’insicurezza, segnalato da residenti e imprese, e si inserisce in un quadro di dialogo tra amministrazioni locali e istituzioni centrali per costruire risposte efficaci e durature.

