Vittoria celebra i 100 anni della parrocchia “Sacro Cuore di Gesù”: indulgenza plenaria a giugno 2026
25 Feb 2026 12:53
La parrocchia “Sacro Cuore di Gesù” di Vittoria si prepara a celebrare un traguardo storico: il 21 giugno 2026 ricorrerà il primo centenario dalla sua erezione. In occasione dell’anniversario, il vescovo della Diocesi di Ragusa, mons. Giuseppe La Placa, ha emanato un decreto che dichiara l’intera chiesa parrocchiale luogo giubilare per tutto il mese di giugno 2026.
Il provvedimento, reso possibile dalla concessione della Penitenzieria Apostolica (prot. 155/26/i del 13 febbraio 2026), permette ai fedeli di ottenere l’indulgenza plenaria visitando la chiesa con devozione, pregando secondo le intenzioni del Santo Padre e partecipando a momenti di adorazione eucaristica, vivendo così un’esperienza di rinnovamento spirituale.
Il vescovo ha inoltre invitato tutti i sacerdoti della parrocchia a rendersi disponibili per la celebrazione del Sacramento della Riconciliazione, affinché i fedeli possano accedere pienamente alle condizioni richieste per ricevere la grazia dell’indulgenza.
«Che questa provvidenziale occasione possa essere, per tutti i fedeli, un’ulteriore opportunità di crescita nella santità», si legge nelle parole conclusive del decreto, sottolineando come il centenario non sia solo un momento di ricordo storico, ma anche un’occasione di rinnovamento spirituale per l’intera comunità parrocchiale e diocesana.
