Vittoria Calcio: il bilancio di fine anno

Bilancio di fine anno per la società di calcio che rappresenta la Città di Vittoria. Un’esperienza nata lo scorso maggio in un momento in cui la città era priva di identità calcistica e desiderosa di fare calcio nella sua casa, il “G. Cosimo”. La cordata di dirigenti, rappresentata dal Presidente Toti Miccoli, traccia un primo bilancio dopo oltre sei mesi di gestione e di attività.

Un’avventura iniziata senza la certezza di avere una struttura che potesse ospitare le partite di calcio, fino ad arrivare ai risultati sportivi ottenuti sino ad oggi. Le difficoltà fuori e dentro il campo sono state innumerevoli, una doppia difficilissima partita, che vedrà nel 2023 un anno di aspettative e progettualità, sui cui la dirigenza manterrà sempre la barra dritta.



Il bilancio parla di una serie di obiettivi amministrativi e sportivi raggiunti, di altri che si desiderano ardentemente raggiungere e di un altro, sportivo, che è sfuggito. Rimane il fatto che sul piano organizzativo, la dirigenza ha mantenuto tutte le promesse fatte alla città e agli sponsor, che hanno creduto al progetto sportivo a cui va il ringraziamento di tutto l’entourage biancorros

so. Ringraziamento che va esteso agli ultrà, ai tifosi e ai sostenitori per aver supportato la squadra anche nei momenti difficili. Grazie anche a tutto lo staff tecnico e amministrativo per gli enormi sforzi fatti per rendere tutto il più semplice possibile.



La dirigenza biancorossa coglie l’occasione per augurare a tutta la città, all’Amministrazione Comunale di Vittoria e a chi ha creduto in questo progetto, un meraviglioso 2023, che sia ricco di salute, di serenità e di successi sportivi.