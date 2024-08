Vittoria Calcio: concluso il ritiro precampionato a Caltagirone. Da lunedì ripresa della preparazione atletica

Il Vittoria Calcio ha concluso con successo il ritiro precampionato a Caltagirone, e la squadra si prepara ora a tornare in campo a Vittoria per la fase finale della preparazione. Il tecnico Danilo Rufini ha espresso grande soddisfazione per il lavoro svolto durante il ritiro, elogiando l’impegno e lo spirito di squadra dimostrati dai giocatori. Questi elementi saranno fondamentali per affrontare con determinazione la nuova stagione.

A partire da lunedì 19 agosto, la squadra riprenderà gli allenamenti allo stadio ‘Gianni Cosimo’, dove continuerà a lavorare intensamente per affinare la preparazione in vista dell’inizio del campionato. Mister Rufini ha sottolineato l’importanza di questa fase, durante la quale saranno curati i dettagli tattici e fisici per garantire una partenza forte e sicura.

Il Vittoria Calcio invita tutti i tifosi a sostenere la squadra in questo momento cruciale, seguendo da vicino il percorso di preparazione e dimostrando il proprio supporto allo stadio Gianni Cosimo. Il legame con i tifosi sarà un elemento chiave per affrontare con orgoglio e determinazione la prossima stagione.

