Vittoria Calcio: Alessandro D’Antoni si occuperà della preparazione atletica dei portieri

Alessandro D’Antoni è stato un tecnico di spessore nel campo della preparazione dei portieri negli ultimi 4 anni. Durante questo periodo, ha lavorato con il Ragusa, ottenendo notevoli successi. In particolare, ha vinto 2 Coppe Italia, un campionato di Promozione e uno di Eccellenza, oltre al mantenimento della serie D nell’ultima stagione.

Ora, D’Antoni ha deciso di intraprendere una nuova sfida nel calcio, accettando un accordo per ampliare lo staff tecnico del Vittoria, in linea con i programmi del Mister Rufini. Si mostra entusiasta riguardo a questa opportunità e si dice felice di affrontare questa avventura in una società come Vittoria, che sta progettando il futuro del calcio con serietà.

Alessandro D’Antoni è noto per essere una garanzia per la crescita dei giovani portieri. La sua passione, esperienza e professionalità sono messi al servizio dei propri atleti quotidianamente, contribuendo al miglioramento tecnico dei portieri che ha allenato.