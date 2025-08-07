Vittoria, arrestato con pistola modificata e munizioni: era ai servizi sociali

Deteneva illegalmente una pistola scacciacani modificata per sparare proiettili veri, insieme a 10 munizioni calibro 7,65. La Polizia di Stato del Commissariato di Vittoria ha arrestato un uomo di 35 anni, già sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali, aggravante che pesa ulteriormente sul suo capo.

L’operazione è scattata nell’ambito di un’attività di polizia giudiziaria. Gli agenti, intervenuti presso l’abitazione del soggetto, hanno eseguito una perquisizione personale e domiciliare, rinvenendo l’arma nascosta all’interno dell’appartamento, insieme al relativo munizionamento. Si tratta di una pistola a salve marca “Bruni”, successivamente modificata per renderla idonea a esplodere colpi reali.

Il materiale è stato sequestrato e sarà analizzato dalla Polizia Scientifica, che effettuerà specifici accertamenti balistici per verificare se l’arma sia stata impiegata in episodi criminali o altri eventi delittuosi.

L’uomo, noto alle forze dell’ordine, è stato trasferito nella casa circondariale di Ragusa, a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa. Le accuse nei suoi confronti riguardano la detenzione illegale di arma alterata e munizioni, con l’aggravante della misura alternativa violata.

Le indagini proseguono per accertare la provenienza dell’arma e le eventuali connessioni con contesti criminali operanti nel territorio.

