Vittoria: arrestati due pregiudicati

La polizia di Vittoria ha arrestato due pregiudicati. Il primo dovrà scontare 10 mesi e 20 giorni di reclusione per reati legati al danneggiamento e allo smaltimento illegale di rifiuti speciali commessi tra il 2010 e il 2012. Dopo l’arresto avvenuto il 6 dicembre, è stato condotto in carcere a Ragusa per scontare la pena divenuta definitiva.

UN ALTRO ARRESTO

Il 9 dicembre un aggravamento di misura; un altro pregiudicato di Vittoria con precedenti per crimini contro la persona e reati legati agli stupefacenti, è stato arrestato perché ha violato numerose volte la misura di divieto di avvicinamento alla sua ex compagna, misura che era stata attuata a causa dei ripetuti episodi di maltrattamenti in famiglia commessi dall’uomo nei confronti della donna. Segnalate le violazioni all’Autorita giudiziaria, l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari, misura che aggrava il divieto di avvicinamento