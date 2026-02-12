Vittoria accoglie le reliquie di Sant’Antonio di Padova: città in festa per un evento di grazia

Si aprono ufficialmente i festeggiamenti per la visita delle reliquie insigni di Sant’Antonio di Padova a Vittoria, un evento di straordinaria rilevanza spirituale che coinvolge la comunità parrocchiale di Santa Maria Maddalena e l’intera diocesi di Ragusa. Un appuntamento che si annuncia come autentico tempo di grazia per la città, capace di unire devozione, comunione ecclesiale e attenzione concreta verso chi soffre.

Il momento inaugurale è in programma sabato 14 febbraio con l’accoglienza solenne delle reliquie presso la parrocchia della Resurrezione. Le insigni reliquie del Santo saranno ricevute dal clero, dalle autorità civili e dalle associazioni laicali in un clima di intensa partecipazione, accompagnato dal canto dell’Inno di Sant’Antonio. Seguiranno la celebrazione eucaristica e il pellegrinaggio per le vie cittadine fino alla chiesa di Santa Maria Maddalena, cuore delle celebrazioni antoniane. In serata, alle ore 20, è prevista una veglia di preghiera carismatica dedicata alle coppie, uno dei momenti spiritualmente più intensi dell’intero programma.

Il culmine liturgico si vivrà domenica 15 febbraio con la Festa della “Lingua di Sant’Antonio”, ricorrenza tra le più significative della tradizione antoniana. Alle ore 18.30 sarà celebrato il Solenne Pontificale presieduto da S.E. il Vescovo di Ragusa, mons. Giuseppe La Placa. La presenza del Pastore della diocesi conferisce all’evento un alto valore ecclesiale: la comunità si raccoglierà attorno al proprio Vescovo per venerare le reliquie e rinnovare la fede nel segno della predicazione e della carità che hanno contraddistinto la figura del Santo di Padova.

Particolarmente significativa sarà anche la dimensione pastorale della visita. Le reliquie raggiungeranno i luoghi della sofferenza e della fragilità, con visite agli ammalati, agli ospedali e alle case di riposo. Tra gli appuntamenti più attesi, la presenza del busto reliquiario all’Ospedale “Guzzardi” di Vittoria, segno concreto di vicinanza spirituale a chi vive la prova della malattia, e le ulteriori tappe negli ospedali del territorio.

Il calendario comprende inoltre momenti di catechesi, veglie, celebrazioni penitenziali in occasione del Mercoledì delle Ceneri e numerose Sante Messe animate dalle realtà parrocchiali e associative. Un coinvolgimento corale che testimonia la vitalità della Chiesa locale e la volontà di trasformare la visita delle reliquie di Sant’Antonio non solo in un evento devozionale, ma in un’occasione di rinnovamento spirituale per l’intera comunità.

