Vittoria accoglie Giuseppe Bascietto: il giornalista donerà alla sua città natale il premio ricevuto a Mesagne

La città di Vittoria accoglie Giuseppe Bascietto. Questo pomeriggio, alle 18,30, al Teatro Vittoria Colonna, sarà presnete il giornalista che, nelle ultime settimane, ha raccontato i retroscena della criminalità organizzata a Vittoria e la nuova alleanza tra mafia vittoriese e gruppi albanesi nella gestione del traffico della droga e dell’economia illegale nel comprensorio.

Bascietto, un mese fa, è stato premiato nella città pugliese di mesagne per il suo impegno contro la criminalità. Nel corso del pomeriggio, Bascietto donerà il premio ricevuto a Mesagne a Vittoria. “Sarà l’occasione – ha detto Bascietto – per affrontare a viso aperto ciò che molti preferiscono ignorare: la presenza della mafia albanese, i suoi affari, le sue alleanze, i nomi e i cognomi che compongono il mosaico del potere e della paura. Parleremo senza filtri. Perché questa città ha diritto alla verità”.

Per i rischi che il suo impegno antimafia comporta , da due settimane, a Giuseppe Bascietto è stata assegnata la scorta.

