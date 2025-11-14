In occasione della Giornata Mondiale del Diabete del 14 novembre, il Liceo Scientifico “Enrico Fermi” di Ragusa ha ospitato questa mattina un appuntamento ad alta valenza educativa dedicato alla prevenzione, alla conoscenza della patologia e alla promozione del benessere, organizzato da AIAD Ragusa nell’ambito della campagna nazionale “Conosci il diabete, proteggi la tua vita”. L’evento […]
Vittoria accoglie Giuseppe Bascietto: il giornalista donerà alla sua città natale il premio ricevuto a Mesagne
14 Nov 2025 05:31
La città di Vittoria accoglie Giuseppe Bascietto. Questo pomeriggio, alle 18,30, al Teatro Vittoria Colonna, sarà presnete il giornalista che, nelle ultime settimane, ha raccontato i retroscena della criminalità organizzata a Vittoria e la nuova alleanza tra mafia vittoriese e gruppi albanesi nella gestione del traffico della droga e dell’economia illegale nel comprensorio.
Bascietto, un mese fa, è stato premiato nella città pugliese di mesagne per il suo impegno contro la criminalità. Nel corso del pomeriggio, Bascietto donerà il premio ricevuto a Mesagne a Vittoria. “Sarà l’occasione – ha detto Bascietto – per affrontare a viso aperto ciò che molti preferiscono ignorare: la presenza della mafia albanese, i suoi affari, le sue alleanze, i nomi e i cognomi che compongono il mosaico del potere e della paura. Parleremo senza filtri. Perché questa città ha diritto alla verità”.
Per i rischi che il suo impegno antimafia comporta , da due settimane, a Giuseppe Bascietto è stata assegnata la scorta.
