Vittoria a rischio dissesto. E' il comune tra i più indebitati di Italia. - Ragusa Oggi

Il Comune di Vittoria è a rischio default. A dirlo, la Fondazione IFEL (Istituto finanza ed economia locale) che ha pubblicato la classifica dei 10 Comuni più indebitati d’Italia in rapporto ai residenti.

Vittoria è all’ultima posizione di questa tristissima top ten dopo il Comune di Napoli (che, al primo posto apre la classifica) e quello, pure campano, di Afragola, che occupa la nona posizione.

Un debito pari a 4,8 milioni di euro che, dopo una recentissima sentenza della Consulta che ha dichiarato costituzionalmente illegittima una disposizione di legge che consentiva ai Comuni indebitati di restituire nell’arco di 30 annualità le anticipazioni di liquidità concesse per pagare i debiti commerciali. Una situazione debitoria che riguarda in totale 1400 Comuni che stavano spalmando il debito, che adesso dovrà essere restituito in soli 3 anni, pena il dissesto!

Lo stop della Consulta alla norma salva-bilanci che permetteva di ripianare i debiti in 30 anni, e che riporta la gestione dei disavanzi nei ben più stretti tempi ordinari, solleva più di un interrogativo sulla possibilità che i comuni riescano a chiudere il rosso accumulato con i prestiti statali pro-imprese creditrici degli scorsi anni. E a poco serve, o servirà, la pezza dei 500 milioni del Decreto Sostegni bis, visto che manca ancora un percorso chiaro da seguire per dare una riassestata ai bilanci.

Secondo i dati Ifel-Anci, dei 1.750 comuni con deficit da anticipazioni di liquidità 812 sono a rischio fallimento, distribuiti al 91% al Sud. A spiccare sono soprattutto le regioni Calabria, Campania, Lazio e Sicilia, che ne raccolgono circa tre quarti. Di seguito una classifica dei primi dieci per volume di indebitamento.

1. Napoli

Sul trono dei bilanci sconquassati siede Napoli con 946,7 milioni, che si traduce in un ripiano annuale – su un periodo di tre anni, come da sentenza della Consulta – da 315,6 milioni. “Se il Governo non interviene ci sarà la rivolta delle città, ma mi sembra che abbia la consapevolezza che lasciare indietro le città significa lasciare indietro il paese e non assicurare i servizi ai cittadini”, ha commentato, sull’allarme comuni, il sindaco De Magistris.

2. Torino

Al secondo posto Torino, che ha accumulato un extra deficit da 429,8 milioni. Per l’amministrazione della grillina Appendino il ripiano annuale per rimettere in sesto il bilancio si attesta a quota 143,3 milioni.

3. Reggio Calabria

Sull’ultimo gradino del podio, ma a distanza di sicurezza dai comuni di Napoli e Torino, c’è Reggio Calabria, uno dei tanti enti locali in dissesto della regione. Il debito è pari a 176 milioni, per un piano di rientro da 58,7 milioni l’anno.

4. Salerno

Al quarto posto Salerno, uno dei comuni più indebitati della seconda regione per enti locali in dissesto, la Campania. Secondo i dati il monte debiti tocca i 127,3 milioni, ripianabili con fondi accantonati da 42,4 milioni l’anno.

5. Pozzuoli

Subito dietro Salerno troviamo Pozzuoli, comune campano da oltre 80.000 abitanti situato nella città metropolitana di Napoli. L’extra deficit ammonta a 33,2 milioni, per un piano di rientro da 11,1 milioni l’anno.

6. Lecce

Al sesto posto il primo comune pugliese, Lecce. Anche qui, come per gli altri comuni, l’illegittimità delle regole sui ripiani a 30 anni del deficit stabilita dalla Consulta rischia di minare gli equilibri del bilancio, sul quale pesano debiti per 28,1 milioni con rientro a 9,4 milioni l’anno.

7. Catanzaro

Torna la Calabria al settimo posto, con Catanzaro, comune da oltre 86.000 abitanti. I prestiti statali hanno portato le amministrazioni che si sono alternate ad accumulare un debito di 25,5 milioni, per un rientro stimato in 8,5 milioni l’anno.

8. Aprilia

Vicino al fondo di questa classifica spunta Aprilia, comune del Lazio. Il debito è da 17,5 milioni e per rientrare nei tempi dettati dalla Consulta servirebbero accantonamenti nei bilanci annuali da 5,8 milioni.

9. Afragola

Al nono posto il quarto comune campano di questa classifica, Afragola. Qui il debito accumulato è pari a 8,5 milioni, che potrebbe essere colmato con 2,8 milioni di fondi accantonati all’anno.

10. Vittoria

Chiude la classifica l’unico comune siciliano nella top-10 dei più indebitati, Vittoria, parte del libero consorzio comunale di Ragusa. I debiti ammontano a 4,8 milioni e richiedono un piano di rientro da 1,6 milioni l’anno.