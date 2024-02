Vite di donna, una mostra a Modica

Il prossimo 1 marzo, alle ore 17.30, nei locali dell’ex convento del Carmine di Modica, si inaugura la mostra “Vite di donne nella Storia – Anche la cancellazione è violenza”, sostenuta dall’Amministrazione comunale di Modica e dalla Fondazione Teatro Garibaldi in stretta collaborazione con una rete di associazioni che operano nel sociale in città. Tale mostra documentaria, ideata e curata dall’associazione Rivolta Pagina di Catania, è una raccolta di circa sessanta pannelli in cui è possibile leggere storie di donne spesso cadute nel dimenticatoio. L’occasione è imperdibile per chi voglia conoscere e non dimenticare quelle figure femminili che uscendo dalla vita ordinaria hanno lasciato il segno nella storia da raccontare. Il giorno dell’inaugurazione, il 1 marzo, ci sarà anche l’occasione di confrontarsi con la curatrice della Mostra, prof. Rita Palidda dell’Università di Catania, sociologa, e con i rappresentanti delle associazioni che hanno aderito all’iniziativa. Sarà presente il Sindaco Maria Monisteri a portare il saluto della città. La mostra resterà aperta fino al 10 marzo.

Il 7 marzo, sempre negli spazi dell’ex convento del Carmine, alle 17.30 si terrà in aggiunta una conferenza a cura dell’associazione Imes in collaborazione con l’Unitre di Modica per aprire un focus particolare sul ruolo delle donne ebree e cristiane nella cura e nella medicina.



© Riproduzione riservata