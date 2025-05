Vita indipendente per i disabili adulti: un progetto inclusivo

E’ lo strumento, quello previsto dal progetto di vita indipendente, finalizzato ad una integrazione nella società delle persone affette da disabilità. Finanziato dal Ministero del Lavoro, attraverso il Dipartimento della Famiglia Regione Siciliana, è destinato ai cittadini disabili residenti nel Distretto Socio Sanitario 45 che comprende i comuni di Modica, Scicli, Ispica e Pozzallo, affinché gli stessi possano programmare e realizzare il proprio progetto di vita all’interno o all’esterno della famiglia o dell’abitazione di origine.

Le domande di partecipazione al progetto vanno presentate entro il 31 maggio.

L’obiettivo del progetto è quello di dare la possibilità alle persone affette da disabilità servizi per abitare in autonomia: avranno progetti personalizzati capaci di garantire il protagonismo della persona con disabilità, o di chi la rappresenta. Previsto il coinvolgimento dei servizi, delle reti formali ed informali del territorio. Possono partecipare le persone adulte con disabilità, individuate ai sensi dell’art. 3 della L. n. 104/1992 o con riconoscimento di invalidità civile, che prevede azioni di supporto a carattere assistenziale e di gestione della propria esistenza in tutte le sue espressioni, ciò al fine di consentire alla persona disabile di essere soggetto attivo e protagonista della propria vita. Possono essere beneficiari anche coloro che sono destinatari di tutele giuridiche che includono la presenza del tutore legale, dell’amministratore di sostegno o di altre figure previsti dalla normativa vigente. Debbono avere precisi requisiti: risiedere nei Comuni del Distretto Socio Sanitario 45 comprendente i comuni di Modica, Scicli, Pozzallo, Ispica, essere in possesso della certificazione di disabilità accertata ai sensi dell’art. 3 della L. n. 104/1992 e/o ai sensi della 118/71 ed avere un’tà fra i 18 ed i 64 anni. Ogni intervento avrà durata massima di dodici mesi dalla data di definizione delle graduatorie bimestrali.

