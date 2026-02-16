Visita educativa: i più piccoli esplorano la Questura di Ragusa e incontrano gli agenti

Un’esperienza educativa e coinvolgente ha visto protagonisti i più piccoli della scuola dell’infanzia “Allegrodì” di Ragusa, accolti dalla Polizia di Stato negli uffici della Questura di Ragusa. L’iniziativa rientra nel progetto didattico “I Mestieri”, volto a far conoscere ai bambini il lavoro quotidiano degli agenti e l’importanza della sicurezza e della prevenzione nella vita di tutti i giorni.

Durante la visita, i bambini hanno potuto esplorare la Sala Operativa, toccare con mano i mezzi e le attrezzature in dotazione alla Polizia e salutare via radio le pattuglie impegnate sul territorio. Momenti di grande emozione hanno caratterizzato l’incontro, con curiosità e domande ai poliziotti, che hanno spiegato in modo semplice e chiaro il ruolo delle Forze dell’Ordine e il loro impegno verso i cittadini più vulnerabili.

La giornata si è conclusa nella Sala riunioni dedicata all’Ispettore Filippo Raciti, dove ai bambini è stato consegnato un piccolo ricordo della visita, simbolo della vicinanza tra scuola e istituzioni e dell’importanza di avvicinare i più piccoli ai valori di legalità, sicurezza e cittadinanza attiva.

© Riproduzione riservata