Virtus, Recupido: “Stiamo diventando maturi per giocarcela anche fuori”

La Virtus si prepara per la sfida contro la Power Salerno, consapevole che una vittoria significherebbe consolidare il primo posto nella Conference Sud e garantirsi un vantaggio importante per i playoff. Il coach Recupido sottolinea l’importanza della concentrazione e dell’energia per affrontare una squadra forte come Salerno. Nonostante il contesto avverso in trasferta, Recupido esprime fiducia nella maturità della squadra nel giocare lontano da casa e nell’affrontare ambienti ostili.

La gara d’andata ha visto la Virtus vincere dopo una rimonta, dimostrando la capacità di reagire anche in situazioni difficili. Tuttavia, il coach riconosce la necessità di migliorare la tenuta mentale per l’intera durata della partita e puntare alla continuità di rendimento per evitare cali di energia che potrebbero compromettere il risultato.

La sfida si terrà domenica al PalaSilvestri, e la Virtus dovrà essere pronta a fronteggiare un avversario agguerrito. L’obiettivo è confermare la leadership e continuare sulla strada del successo.

