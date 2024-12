Virtus Ragusa vs Infodrive Capo d’Orlando: Il derby di domenica promette spettacolo

La Virtus Ragusa è pronta per affrontare l’Infodrive Capo d’Orlando domenica al PalaPadua alle 18:00. La sfida rappresenta un appuntamento cruciale per entrambe le squadre, in un derby che promette intensità e grandi emozioni.

Capo d’Orlando: una stagione brillante nonostante le difficoltà

Nonostante gli infortuni di Palermo e Gatti, l’Infodrive Capo d’Orlando sta vivendo una prima parte di stagione esaltante con 9 vittorie e 7 sconfitte. Le recenti vittorie casalinghe contro Faenza e la corazzata Tav Treviglio – imbattuta dal 17 ottobre – testimoniano la forza e la resilienza della squadra guidata da Lucas Fresno e dall’esperto Simas Jasaitis.

Jasaitis, in particolare, è un nome che i tifosi della Virtus ricordano bene: nella gara-3 della finale promozione dello scorso anno, il lituano segnò 22 punti, contribuendo a infrangere i sogni di Ragusa. Tuttavia, la Virtus riuscì a guadagnare la promozione in Serie B battendo Pesaro nello spareggio.

Virtus Ragusa: riprendersi con grinta

Dopo una sconfitta di misura contro Saronno, maturata al supplementare, la Virtus cerca riscatto. Il coach Massimo Di Gregorio vede segnali positivi nella reazione mostrata nella seconda metà della gara contro Saronno, sottolineando la necessità di portare quello spirito anche nel derby contro Capo d’Orlando:

“Dobbiamo canalizzare tutte le energie sui 40 minuti, stare concentrati e provare a pareggiare la loro intensità e fisicità.”

Atmosfera da derby

Il PalaPadua si prepara a rivivere l’atmosfera entusiasmante che ha caratterizzato gara-2 della finale promozione dello scorso anno, quando Ragusa trionfò con 29 punti di Gaetano. I tifosi saranno un fattore determinante, spingendo la squadra a ritrovare quella compattezza che è mancata nella prima parte di stagione.

La Virtus tornerà in campo il giorno di Santo Stefano per un altro derby, questa volta contro la Fortitudo Agrigento al PalaMoncada. Una settimana intensa che potrebbe essere decisiva per la stagione della squadra.

© Riproduzione riservata