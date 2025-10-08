Virtus Ragusa, vittoria su Bari testa a Catanzaro: Lanzi trascina e Sabbatini esalta il legame con la città

Dopo l’importante vittoria casalinga contro l’Adria Bari (83-74), la SuperConveniente Virtus Ragusa si prepara alla prossima sfida di Serie B Interregionale – Conference Sud, Girone F, in programma domenica al PalaGiovino contro la Basket Academy Catanzaro. Un impegno insidioso per i ragazzi di coach Antonio Di Gregorio, che vogliono dare continuità ai progressi mostrati nell’ultimo turno.

Tommaso Lanzi, leadership e concretezza

Tra i protagonisti della vittoria su Bari spicca la prestazione del playmaker Tommaso Lanzi, autore di 19 punti con un eccellente 5/6 da tre punti e 8 rimbalzi. L’ex Piacenza ha guidato con sicurezza la manovra ragusana, risultando decisivo nel momento clou del match.

«Non è stata una partita semplice – ha commentato Lanzi –. Abbiamo affrontato una squadra molto fastidiosa, ma siamo stati bravi nell’ultimo quarto ad alzare il ritmo difensivo e a trovare più soluzioni in attacco. L’intensità con cui abbiamo chiuso deve diventare la nostra costante. Ora pensiamo a Catanzaro, sarà una trasferta dura e servirà arrivare preparati».

Un legame sempre più forte tra squadra e città

La serata del PalaPadua è stata speciale anche fuori dal parquet. Durante l’intervallo, l’associazione “Virtus nel Cuore” ha consegnato alla presidente Sabrina Sabbatini un assegno simbolico da 50 mila euro, frutto dell’iniziativa di azionariato popolare avviata in estate.

«Non è solo una cifra, ma un messaggio potente – ha dichiarato Sabbatini –. Significa che Ragusa crede nella Virtus e vuole condividere il nostro cammino. Avere al fianco un gruppo di tifosi che diventa parte attiva del progetto è la prova che la nostra storia appartiene alla città e che il futuro possiamo costruirlo insieme».

Obiettivo continuità

Per la Virtus Ragusa, l’obiettivo è consolidare il rendimento e trovare continuità dopo un avvio di stagione in crescita. La sfida contro Catanzaro rappresenta un banco di prova importante, in un campionato equilibrato dove ogni trasferta può rivelarsi decisiva. Coach Di Gregorio punta su intensità, unità di gruppo e solidità difensiva per continuare il percorso positivo dei ragusani.

