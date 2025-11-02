La Virtus Ragusa vince il derby dopo un supplementare

Ragusa vince il derby contro Barcellona dopo un tempo supplementare. Sulla carta, pronostico a favore di Ragusa ma le prime due frazioni sono in salita per la squadra di casa. Sesta giornata di campionato di serie B interregionale e derby particolarmente sentito.

Inizia con un 4-0 Barcellona che subisce il ritorno e il vantaggio della Virtus nelle mani di Brown e Peterson. Poi il black out. Dal 9 a 8 in suo favore, Ragusa perde il filo affrettando in attacco e permettendo ad un Barcellona concreto di infilare un parziale di 11 a 0. Dal 9-19 Ragusa sembra prendere un minimo di coraggio; due buoni servizi a Cardinali e Peterson e Brown ingrana la marcia prendendo per mano la squadra. Il tempo finisce con Ragusa in rimonta, 16 a 21. Nella seconda frazione, Barcellona riprende a segnare; Malkic e Sebastianelli puniscono senza troppo sforzo la difesa di Ragusa che non trova la quadra. A metà della frazione, sarà Adeola, fino a quel momento in ombra a suonare la carica per la squadra di casa, con due bombe consecutive, dopo che Cardinali ha aperto le danze dall’arco grande.

Ragusa non cala in concentrazione e inizia a rosicchiare lo svantaggio passando dal -15 per arrivare a riposo grande a -2. La terza frazione inizia con il sorpasso che porta la firma di Marcus Brown. Partita che si conferma spigolosa, Ebeling Danzetovic e Sebastianelli permettono a Barcellona di mantenere piccoli vantaggi che Ragusa smorza con Adeola, Brown e Tumino, quest’ultimo protagonista di alcuni recuperi difensivi importanti. La frazione si chiude ancora con Barcellona in vantaggio 55-56. Lanzi apre l’ultimo tempo insaccando con una tripla a 10 secondi dall’inizio, poi in successione un altro recupero di Tumino che converge in transizione al centro e scarica in ala a Fabi: altra bomba e Ragusa si ritrova a +5, 61a 56.

Un minuto e mezzo di gioco ad alta intensità. Lanzi arriva in ritardo su Aguzzoli e per gli arbitri è fallo antisportivo, due liberi realizzati e palla in mano ma l’attacco sfuma. Adeola dall’altra parte porta Ragusa sul 63 a 58 e Barcellona perde un’altra occasione in attacco con la Virtus che non realizza da sotto e concede a Barcellona la possibilità di accorciare. Sarà Sebastianelli a piazzare la tripla del – 2 per gli ospiti. Ebeling pareggia con due liberi. Mancano 6 minuti alla fine del’incontro. Ancora due recuperi di Tumino di rapina, e Ragusa può lanciarsi in transizione accelerando con Brown a segno e due assist per Peterson che rimedia un fallo e non sbagllia dalla lunetta e suggella l’ultimo tiro con una schiacciata. Dall’altra parte Sebastianelli continua a fare male da 3 e Barcellona si riporta a -1. Esce dal campo Ebeling, giocatore di sostanza e intelligenza per Barcellona, un problema al ginocchio. Nel ribaltamento di fronte Okereke placca Fabi: antisportivo.

Ragusa guadagna un libero su due e nel possesso in più Peterson si assicura schiacciando il +4. Barcellona però non ci sta; con Okereke due liberi a segno e un canestro da sotto, aggancia Ragusa a 20 secondi dalla fine. Ragusa ha l’ultimo possesso. Aguzzoli ferma fallosamente Fabi. Brown prova a prendersi l’ultimo tiro che rimbalza sul ferro ed esce. Si va ai supplementari. 72-72. Un supplementare di fuoco. Aguzzoli segna per Barcellona, ribatte da 3 Lanzi.

Ragusa è a +1. Sebastianelli sbaglia per la prima volta la mira (grande match giocato) e concede altro attacco a Ragusa. Fallo su Lanzi, a segno con entrambi i liberi. Fraga da fuori con una parabola siderale sigla il -1 e Danzetovic porta nuovamente Barcellona in vantaggio, 77 a 78. Fabi mette il +2 con una tripla. Barcellona sbaglia in attacco e Sebastianelli cerca di fermare fallosamente Fabi che con freddezza mette i due liberi e replica a 12 secondi dalla fine. Poi un recupero a rimbalzo con Barcellona che cerca il tiro della disperazione. La Virtus prende il rimbalzo e lancia Brown. La sua schiacciata sul filo della sirena vale il +6 di Ragusa.

Virtus Ragusa – Barcellona basket 86-80

Il tabellino

16-21; 39-41 (23-20); 55-56 (16-15); 72-72 (17-16)

Virtus Ragusa: Brown 19 , Cardinali 9, Piscetta, Fabi 11, Tumino 3, Adeola 13, Guastella, Peterson 14, Lanzi 17, Ianelli All. Di Gregorio

Barcellona: Okereke 8, Di Marzio, Aguzzoli 12, Malkic 6, Ebeling 14, Sebastianelli 16, Dancetovic 9, Cessel 4, Fraga 11, Grivo. All. Cigarini

Note. Uscite per 5 falli: Sebastianelli(Barcellona)

Arbitri: Barbagallo di Acireale, Fiannaca di Siracusa

