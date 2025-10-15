Virtus Ragusa, show a Catanzaro: seconda vittoria consecutiva in campionato

La SuperConveniente Virtus Ragusa firma la seconda vittoria consecutiva in campionato espugnando il parquet di Catanzaro con una prova di forza e coesione. Il successo per 68-82 conferma la crescita del gruppo guidato da coach Massimo Di Gregorio, che ha dominato la gara sin dalle prime battute, resistendo ai tentativi di rimonta dei calabresi e mostrando grande solidità difensiva e lucidità offensiva.

Assente Ianelli, fermo per un problema alla schiena, la squadra iblea ha trovato in Marcus Brown il suo trascinatore: il talento texano ha messo a referto 31 punti e 5 rimbalzi, offrendo una prestazione totale su entrambi i lati del campo.

Virtus Ragusa, intensità e coesione le chiavi del successo

La Virtus ha saputo mantenere costante la propria intensità difensiva, costringendo Catanzaro a basse percentuali dal campo. In attacco, equilibrio e movimento palla hanno permesso ai ragusani di trovare sempre l’uomo libero, sfruttando al meglio i propri punti di forza.

Prossimo turno: Virtus Ragusa – Dinamo Brindisi

Con questo successo, la Virtus conferma i segnali positivi già visti nella vittoria contro Bari e guarda con fiducia alla sfida di domenica prossima al PalaPadua contro la Dinamo Brindisi, capolista del girone. Una partita che promette spettacolo, intensità e grande basket per il pubblico ragusano.

