Virtus Ragusa, sfida di fuoco al PalaPadua: arriva la capolista Dinamo Brindisi

Quarta giornata di Serie B Interregionale e sfida di alto livello al PalaPadua.

La SuperConveniente Virtus Ragusa ospita domenica alle ore 18:00 la Dinamo Brindisi, una delle due capoliste del girone F, ancora imbattuta insieme a Matera dopo tre turni.

Gli avversari: Dinamo Brindisi, attacco esplosivo

La formazione pugliese, allenata da coach Antonio Cristofaro, arriva in grande forma dopo il netto successo interno contro Corato.

Protagonista assoluto il lituano Karolis Sapiega, autore di 33 punti nell’ultima gara e miglior giocatore del girone per valutazione media (27). L’ala baltica viaggia a 20,3 punti a partita, rappresentando il principale terminale offensivo dei brindisini.

Accanto a lui, il giovane talento macedone Nenad Jovanovic (classe 2004) continua a brillare con 20 punti di media, mentre Alfonso Di Ianni (203 cm) completa il trio con 12,7 punti e 8 rimbalzi per gara, garantendo solidità sotto canestro.

Virtus Ragusa, serve la partita perfetta

Per la Virtus Ragusa di coach Massimo Di Gregorio si tratta di un banco di prova affascinante ma anche molto impegnativo.

Dopo l’importante vittoria di Catanzaro, la squadra iblea vuole dare continuità ai progressi visti in campo e confermare la propria crescita.

Assente Ianelli, ma il gruppo ha dimostrato compattezza e carattere, elementi fondamentali per affrontare una delle squadre più complete del torneo.

La partita sarà diretta da Cappello di Porto Empedocle e Tartamella di Erice.

Per chi non potrà essere sugli spalti, il match sarà trasmesso in diretta streaming (biglietto virtuale da 3 euro) sul sito ufficiale www.virtusragusabasket.it

© Riproduzione riservata