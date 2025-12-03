Virtus Ragusa resta in vetta ma soffre con Milazzo

La SuperConveniente Virtus Ragusa conserva il primato solitario nel girone F della Conference Sud di Serie B Interregionale, ma la vittoria ottenuta contro Milazzo nella decima giornata lascia aperti più interrogativi che certezze. Dopo un primo quarto brillante, chiuso con 35 punti segnati e un ritmo offensivo travolgente, la squadra di coach Massimo Di Gregorio ha progressivamente perso lucidità nella metà campo difensiva, permettendo agli avversari di rientrare e trasformare la gara in un testa a testa fino agli ultimi minuti.

La reazione dopo la pesante sconfitta di Reggio Calabria è arrivata solo a metà. L’attacco ha funzionato con continuità, mostrando aggressività e buone soluzioni, mentre la difesa è apparsa discontinua e vulnerabile a causa di errori di concentrazione che hanno tenuto in vita il Milazzo per tutta la seconda parte dell’incontro. L’aspetto mentale, come sottolineato dal coach, resta la vera chiave per mantenere la Virtus al livello delle migliori formazioni del girone.

La settimana di allenamento sarà quindi orientata alla solidità difensiva e alla continuità mentale, indispensabili per affrontare una trasferta complicata come quella di Corato. La formazione pugliese è esperta, fisica e capace di mettere in difficoltà chiunque nel proprio palazzetto. Per la Virtus sarà necessario evitare i soliti alti e bassi, soprattutto nei momenti in cui il ritmo della gara sale e occorre mantenere equilibrio ed energia su entrambi i lati del campo.

La vittoria contro Milazzo vale due punti fondamentali per la classifica, ma allo stesso tempo evidenzia un percorso di crescita ancora da completare. La Virtus resta in vetta, ma il prossimo impegno dirà molto sulla continuità e sulla maturità della capolista.

