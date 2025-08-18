L’Argentina è sotto choc per una grave emergenza sanitaria: 87 pazienti sono morti in diversi ospedali del Paese dopo aver ricevuto un medicinale contaminato da batteri. Il caso ha già scatenato un’inchiesta giudiziaria di ampia portata. Secondo quanto dichiarato dal giudice Ernesto Kreplak al quotidiano La Nación, i decessi si sono verificati in ospedali delle […]
Virtus Ragusa pronta alla nuova stagione: presentazione ufficiale il 20 agosto al PalaPadua
18 Ago 2025 15:13
La Virtus Ragusa si prepara a vivere una nuova avventura nel campionato di Serie B Interregionale 2025/26. La presentazione ufficiale, aperta alla stampa e ai tifosi, è fissata per mercoledì 20 agosto alle ore 17, nella welcome zone del PalaPadua.
Nel corso dell’evento saranno svelati i componenti della nuova squadra, lo staff tecnico, medico e dirigenziale che affronteranno la stagione.
Staff tecnico confermato: Di Gregorio alla guida
La Virtus conferma la fiducia a Massimo Di Gregorio, che guiderà la squadra nel ruolo di capo allenatore. Al suo fianco ci saranno Lia Valerio (assistant coach) e Giovanni Pioggia (secondo assistente).
Virtus Ragusa e l’impegno di Virtus Nel Cuore
Alla presentazione interverranno anche la presidente Sabrina Sabbatini e i rappresentanti dell’associazione Virtus Nel Cuore, che con l’azionariato popolare hanno dato un contributo decisivo al rilancio del progetto sportivo.
Virtus Ragusa, via alla stagione con allenamenti e calendario
La stagione scatterà ufficialmente giovedì 21 agosto con i primi allenamenti al PalaPadua. Prima gara di campionato: domenica 28 settembre a Monopoli. Esordio casalingo: domenica 5 ottobre alle ore 18 contro Adria. Intanto i giocatori stanno raggiungendo Ragusa per le visite mediche, mentre l’americano Marcus Brown si aggregherà al gruppo mercoledì.
