Virtus Ragusa pronta alla nuova stagione: presentazione ufficiale il 20 agosto al PalaPadua

18 Ago 2025 15:13

La Virtus Ragusa si prepara a vivere una nuova avventura nel campionato di Serie B Interregionale 2025/26. La presentazione ufficiale, aperta alla stampa e ai tifosi, è fissata per mercoledì 20 agosto alle ore 17, nella welcome zone del PalaPadua.

Nel corso dell’evento saranno svelati i componenti della nuova squadra, lo staff tecnico, medico e dirigenziale che affronteranno la stagione.

Staff tecnico confermato: Di Gregorio alla guida

La Virtus conferma la fiducia a Massimo Di Gregorio, che guiderà la squadra nel ruolo di capo allenatore. Al suo fianco ci saranno Lia Valerio (assistant coach) e Giovanni Pioggia (secondo assistente).

Virtus Ragusa e l’impegno di Virtus Nel Cuore

Alla presentazione interverranno anche la presidente Sabrina Sabbatini e i rappresentanti dell’associazione Virtus Nel Cuore, che con l’azionariato popolare hanno dato un contributo decisivo al rilancio del progetto sportivo.

Virtus Ragusa, via alla stagione con allenamenti e calendario

La stagione scatterà ufficialmente giovedì 21 agosto con i primi allenamenti al PalaPadua. Prima gara di campionato: domenica 28 settembre a Monopoli. Esordio casalingo: domenica 5 ottobre alle ore 18 contro Adria. Intanto i giocatori stanno raggiungendo Ragusa per le visite mediche, mentre l’americano Marcus Brown si aggregherà al gruppo mercoledì.

