Virtus Ragusa pronta al riscatto contro Molfetta: palla a due domenica alle 18

Dopo due sconfitte consecutive, la SuperConveniente Virtus Ragusa è pronta a ripartire davanti al proprio pubblico. Domenica, alle ore 18, il PalaPadua ospiterà la sfida valida per la 20ª giornata del campionato di Serie B Interregionale (girone F) contro la Dai Optical Molfetta, squadra solida e in corsa per le posizioni di vertice.

La formazione ragusana arriva al match dopo la sconfitta interna con Catanzaro e il ko esterno a Brindisi, che ha consentito alla Viola di sorpassare in classifica. Una prova di carattere sarà fondamentale per ritrovare fiducia e continuità in un campionato equilibrato e incerto. All’andata, al PalaPoli, i ragusani vinsero 88-81 grazie a una prestazione straordinaria di Fabi, autore di 23 punti.

Molfetta si presenta con un bilancio di 10 vittorie e 8 sconfitte, reduce da due successi consecutivi contro Milazzo e Corato, e ha sfiorato un colpo importante contro Reggio Calabria, cedendo di un punto dopo un overtime. I terminali offensivi principali sono l’ala Giancarlo Favali, miglior realizzatore con 16,1 punti e quasi 8 rimbalzi a partita, e l’ala lituana Rimantas Daunys, capace di garantire 15,6 punti e 6,6 rimbalzi. In crescita anche la guardia Alessio Bolis, autore di 15,2 punti di media con il 40% dall’arco.

Per la Virtus, sarà determinante ritrovare energia difensiva e lucidità nei momenti chiave, facendo leva sulla spinta del pubblico del PalaPadua. La partita sarà arbitrata da Catania di Barcellona Pozzo di Gotto e Fiannaca di Siracusa e sarà trasmessa in diretta streaming sul sito ufficiale della Virtus Ragusa al costo di 3 euro.

© Riproduzione riservata