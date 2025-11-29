Virtus Ragusa, missione riscatto: contro Milazzo per difendere la vetta

Archiviare la sconfitta di Reggio Calabria e difendere il primo posto solitario. È questo l’obiettivo della SuperConveniente Virtus Ragusa, chiamata a reagire subito domenica contro Milazzo dopo il pesante -31 incassato al PalaCalafiore. Il gruppo di coach Di Gregorio guida ancora il Girone F della Conference Sud della Serie B Interregionale con 7 vittorie e 2 sconfitte, ma il ko con la Viola ha lasciato più di un segno.

L’allenatore non ha nascosto l’amarezza per una prestazione opaca in ogni dettaglio, dal duello individuale al controllo dei rimbalzi, fino alla mancanza di una reazione concreta nei momenti decisivi. «Non siamo stati all’altezza in tutti gli aspetti — ha dichiarato Di Gregorio —. Con una squadra di quel livello, un approccio sbagliato diventa fatale».

Un campanello d’allarme non nuovo: anche nelle vittorie interne contro Barcellona e Castellaneta, la Virtus aveva evidenziato difficoltà a carburare, incassando parziali pesanti prima di riuscire a rientrare.

A rendere la sfida di domenica ancora più insidiosa c’è lo stato di forma degli Svincolati Milazzo, avversario in crescita verticale. Con 5 vittorie e 3 sconfitte, i mamertini arrivano al PalaPadua sospinti da una striscia aperta di cinque successi consecutivi, tra cui quelli prestigiosi contro Viola, Barcellona e Corato.

Il lituano Tomas Rimsa è una delle chiavi del loro gioco: 14,5 punti, 9 rimbalzi e 20 di valutazione media. Solido e continuo anche il serbo Lalic, che tira con il 57% da due e sfiora i 14 punti a partita. Costa, Bolletta e Marangon aggiungono pericolosità e imprevedibilità a un attacco ben orchestrato da coach Priulla, tecnico esperto e preparato. A Ragusa è previsto anche un buon seguito di tifosi ospiti.

La Virtus, però, ha il dovere di trasformare il ko di Reggio in energia positiva, puntando sulla spinta del PalaPadua per difendere la leadership del girone. Il match è in programma domenica alle 18, sarà diretto dai signori Cappello e Fiannaca di Porto Empedocle e potrà essere seguito anche in diretta streaming sul sito ufficiale www.virtusragusabasket.com.

