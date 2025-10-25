Virtus Ragusa, missione Molfetta: vietato fermarsi!

La SuperConveniente Virtus Ragusa torna in campo domenica pomeriggio per la quinta giornata del campionato di Serie B Interregionale. I ragazzi di coach Massimo Di Gregorio saranno impegnati al PalaPoli di Molfetta contro la Dai Optical, con palla a due alle ore 17.

Per i ragusani sarà la seconda trasferta pugliese della stagione, dopo l’esordio sfortunato di Monopoli, ma l’obiettivo è chiaro: dare continuità al momento positivo che ha portato tre successi consecutivi e rilanciato la Virtus in classifica.

Ragusa, infatti, si trova nel gruppo delle seconde, a soli due punti dalla capolista Matera, e vuole confermarsi tra le protagoniste del girone. Ma l’avversario non è dei più semplici: Molfetta è in ottima forma, reduce da due vittorie consecutive – contro Milazzo e Corato – e con lo stesso record dei iblei (3-1).

Gli avversari: attenzione a Daunys e Bolis

Il principale terminale offensivo dei pugliesi è Rimantas Daunys, ala lituana classe 1996, che viaggia a 15,5 punti di media. A supportarlo ci sono la guardia Alessio Bolis (ex Leonessa Brescia) e l’ala Giancarlo Favali, entrambi autori di 14,3 punti a partita, con Favali che si distingue anche sotto canestro con 7,5 rimbalzi di media.

Esperienza e continuità sono invece garantite da Georgi Sirakov, alla quarta stagione a Molfetta, mentre Nicolò Pieri è stato l’MVP dell’ultimo turno.

Coach Di Gregorio: “Serve la stessa fame vista con Brindisi”

La Virtus arriva all’appuntamento in fiducia, consapevole del proprio potenziale. «Servirà la massima concentrazione – sottolinea coach Massimo Di Gregorio – perché Molfetta è una squadra tosta, ben organizzata e in fiducia dopo le ultime vittorie.

Mi aspetto dai ragazzi la stessa coesione e intensità mostrate contro Brindisi: dobbiamo ripeterle anche in trasferta, mantenendo la stessa fame e voglia di migliorarci».

A dirigere l’incontro saranno gli arbitri Francesco De Carlo di Lecce e Giacomo Tornese di Monteroni di Lecce.

© Riproduzione riservata