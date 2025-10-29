Virtus Ragusa inarrestabile: quarto successo consecutivo e vetta condivisa con Matera

La SuperConveniente Virtus Ragusa continua a volare. Dopo il successo esterno di domenica scorsa sul parquet di Molfetta (81-88), la formazione iblea ha ripreso gli allenamenti con entusiasmo e convinzione. Quella in Puglia è stata la quarta vittoria consecutiva per la squadra di coach Massimo Di Gregorio, che ha così agganciato la vetta della classifica a quota 8 punti insieme a Matera e Dinamo Brindisi — quest’ultima già battuta al PalaPadua.

Una gara di carattere e lucidità, che ha confermato la solidità del gruppo e la crescente intesa tra i giocatori. La Virtus ha dimostrato di saper soffrire e reagire, gestendo con maturità i momenti caldi del match e confermandosi una delle formazioni più in forma del campionato.

Peterson protagonista silenzioso ma decisivo

Tra i protagonisti della sfida di Molfetta spicca Mait Peterson, lungo estone classe 2002, che con 15 punti e 9 rimbalzi ha firmato una delle sue migliori prestazioni stagionali. Alla sua prima stagione in maglia Virtus dopo l’esperienza ad Agrigento, Peterson sta diventando un punto di riferimento nel pitturato, con medie di 9,6 punti e 7 rimbalzi a partita.

«Siamo stati molto bravi perché non era una trasferta facile – racconta Peterson –. Ogni partita ci aiuta a conoscerci meglio e a capire i punti di forza di ciascuno. Sono contento per la mia prestazione, ma ancora di più per la vittoria, che non era affatto scontata. Il merito è dei compagni: stiamo migliorando giorno dopo giorno».

“Ragusa mi piace: clima perfetto, società seria e squadra unita”

Oltre al rendimento sul campo, l’estone racconta il suo ottimo ambientamento in città:

«Ragusa è diversa da Agrigento, ma mi piace davvero tanto. Si vive bene, si mangia benissimo e il clima è perfetto. Mi trovo a mio agio con la squadra e con la società, che è molto seria e con le idee chiare. Ora dobbiamo continuare a dare il massimo in campo e pensare partita per partita: alla fine faremo i conti».

Domenica al PalaPadua arriva Barcellona: è derby

La Virtus Ragusa tornerà in campo domenica alle 18 al PalaPadua per il primo derby siciliano della stagione contro il Basket Barcellona. Una sfida che promette spettacolo e grande pubblico, con i ragazzi di Bocchino determinati a difendere il primato e allungare la striscia vincente davanti ai propri tifosi.

