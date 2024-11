Virtus Ragusa in Veneto: sfida contro San Vendemiano

La sfida tra la Virtus e la Rucker San Vendemiano si preannuncia un confronto intenso, in cui i siciliani cercheranno di invertire il trend negativo in trasferta contro una delle squadre più in forma del momento. La Rucker è reduce da sei vittorie consecutive e può contare su un roster di grande qualità, guidato dal fenomenale Kristaps Gluditis, il quale sta dominando sia in termini di minuti giocati (oltre 36 a partita) sia di punti (22.4 di media con il 40% da tre). Accanto al lettone, il contributo degli italiani come Preti, Cacace, Antelli e Tassinari rende il gruppo estremamente solido e pericoloso su più fronti.

I punti chiave per la Virtus Ragusa

Contenere Gluditis: La difesa siciliana dovrà concentrare gli sforzi su di lui, cercando di limitarne l’efficacia dal perimetro e tagliare i rifornimenti.

Ritmo e intensità difensiva: La Virtus dovrà controllare il ritmo, evitando di subire la rapidità offensiva di San Vendemiano.

Continuità dai leader e contributo dalla panchina: Franco Gaetano, nonostante i problemi fisici, sarà fondamentale sotto canestro, mentre Di Gregorio e Valerio saranno chiamati a confermare quanto di buono mostrato contro Crema.

Il contesto

La Virtus ha ritrovato fiducia con la vittoria contro Crema, ma questa trasferta rappresenta un test molto più impegnativo. La Rucker, con un record di 7 vittorie e 4 sconfitte, occupa il quarto posto in una classifica molto compatta e ha dimostrato grande solidità.

Il match, che si disputerà domenica alle 18 a Conegliano, sarà arbitrato da Purrone e Migliaccio e trasmesso su LNP Pass, offrendo agli appassionati la possibilità di seguirlo in diretta.

Sarà interessante vedere se Ragusa riuscirà a spezzare il proprio digiuno esterno e mettere i bastoni tra le ruote a una delle squadre più in forma del campionato.

