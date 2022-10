Virtus Ragusa da guardare al palazzetto anche se non è in campo. Trasferite in diretta. Novità che piace anche all’ex capitano Peppe Cassì

Da oggi una novità assoluta per la Virtus Ragusa. Si potrà assistere alla Virtus anche se la Virtus non c’è. Come? Al palazzetto PalaPadua sarà da oggi possibile assistere alle trasferte della squadra di basket mediante una diretta video che sarà proiettata su uno schermo grande all’allestito nella welcome zone e in futuro nel nuovo tabellone a led, uno straordinario maxi schermo ad altissima definizione che viene abbassato a centro campo per consentire una visione facilitata a quanti vorranno ritrovarsi e sostenere, anche da lontano, la squadra. E questo continua a trasformare la domenica pomeriggio in una festa dello sport ma anche in un’occasione di grande condivisione. Una novità voluta dalla società e che piace anche all’ex capitano Peppe Cassì, oggi sindaco di Ragusa, che abbiamo intervistato per parlare delle novità della stagione (VIDEO A SEGUIRE). Resta l’appello ad andare al palazzetto a sostenere la squadra soprattutto quando gioca in casa, un ritorno che già in buona parte c’è stato domenica scorsa. E da oggi anche quando la Virtus non è in campo tra le mura amiche.

GUARDA IL VIDEO