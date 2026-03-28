Virtus Ragusa–Corato: quattro finali per il sogno playoff

Archiviato il successo nel derby di Milazzo, la Virtus Ragusa torna davanti al proprio pubblico con un obiettivo chiaro: continuare a correre verso i playoff. Domenica alle 18, al PalaPadua, la squadra allenata da Gianni Di Gregorio affronterà la Fas Basket Corato nell’11ª giornata di ritorno del campionato di Serie B Interregionale.

Si tratta della quart’ultima gara della regular season, un appuntamento che può pesare molto nella definizione della griglia playoff. All’andata Ragusa si impose in trasferta con il punteggio di 99-92, ma la sfida di domenica si preannuncia tutt’altro che semplice.

Virtus Ragusa, fiducia dopo il derby ma margine di errore minimo

La vittoria nel derby ha restituito entusiasmo e fiducia all’ambiente virtussino. Il successo ha permesso ai ragusani di riagganciare il secondo posto in classifica occupato dalla Viola Reggio Calabria, che però deve ancora recuperare una partita.

Con quattro giornate ancora da disputare, ogni gara diventa decisiva. La Virtus dovrà confermare quanto di buono mostrato nelle ultime settimane, puntando su intensità, organizzazione e solidità mentale.

Un passo falso, in questa fase della stagione, potrebbe infatti compromettere il posizionamento finale e rendere più complicato il percorso nei playoff.

Corato in crescita: tre vittorie nelle ultime quattro partite

La formazione pugliese arriva a Ragusa in un buon momento di forma. La Fas Basket Corato occupa attualmente l’undicesimo posto in classifica con 10 vittorie e 13 sconfitte, ma nelle ultime settimane ha mostrato segnali di crescita.

Tre successi nelle ultime quattro partite e una sola sconfitta, di misura, sul parquet della Viola Reggio Calabria dimostrano la competitività della squadra.

Tra i protagonisti offensivi spicca l’argentino Martin Corral, leader tecnico della squadra con 15,5 punti di media e quasi sette rimbalzi a partita.

Attenzione anche alla batteria di italiani: Marco Manisi viaggia a 11,3 punti di media, Nicolò Basile produce 11,5 punti a gara, mentre Andrea Paoletti aggiunge 12,5 punti di media con un solido 38% nel tiro da tre.

Numeri che obbligheranno la difesa ragusana a mantenere altissima l’attenzione per tutti i quaranta minuti.

Coach Di Gregorio: “Servono concentrazione e cattiveria agonistica”

Alla vigilia del match, coach Di Gregorio invita i suoi a non abbassare la guardia.

«Arriviamo a questa partita con buoni propositi dopo la vittoria nel derby – spiega il tecnico – ma sappiamo bene che non abbiamo ancora fatto nulla. Nelle ultime quattro giornate serviranno concentrazione massima, equilibrio e la capacità di affrontare ogni gara con la stessa cattiveria agonistica e la stessa applicazione».

Il tecnico sottolinea anche la qualità dell’avversario: «Corato è una squadra pericolosa, in fiducia, con giocatori di esperienza. Dovremo essere pronti a giocare una partita intensa senza mai abbassare l’attenzione».

Dove vedere la partita Virtus Ragusa – Corato

La sfida tra Virtus Ragusa e Fas Basket Corato sarà diretta dagli arbitri Federico Catalano di Pedara e Amir Shamsaddinlou di Messina.

Il match sarà trasmesso in diretta streaming, al costo di 3 euro, sul sito ufficiale della Virtus Ragusa.

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