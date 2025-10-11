Virtus Ragusa attesa a Catanzaro: big match al PalaGiovino

Dopo il brillante successo casalingo contro l’Adria Bari, la SuperConveniente Virtus Ragusa è pronta a tornare in campo per la terza giornata del campionato di Serie B Interregionale (Conference Sud – Girone F).

Domenica 12 ottobre, con palla a due alle ore 18:00, i ragazzi di coach Di Gregorio affronteranno in trasferta la Academy Catanzaro, formazione imbattuta e tra le più in forma del momento.

Catanzaro a punteggio pieno: attenzione a Tyrtyshnyk e Bartolozzi

L’Academy guidata da coach Domenico Sant’Ambrogio ha iniziato la stagione nel migliore dei modi, con due vittorie consecutive contro Milazzo e Corato, mostrando solidità e intensità su entrambi i lati del campo.

Nell’ultimo turno, i calabresi hanno espugnato Corato per 74-85, trascinati da una straordinaria prestazione di Tyrtyshnyk (26 punti) e dall’ottimo contributo di Riccardo Bartolozzi, autore di 20 punti e 5 rimbalzi.

Da tenere d’occhio anche il montenegrino Zdravko Okiljevic, ala forte da 201 cm che viaggia a 13,5 punti di media dopo due giornate.

Con gli esperti Giglio, Basile, Dozic e Fomba, e innesti di qualità come Procopio, Battaglia e Tomic, Catanzaro si conferma una delle squadre più attrezzate del girone.

Virtus Ragusa, fiducia e intensità dopo la vittoria con Bari

In casa Virtus, l’entusiasmo è alto dopo la convincente prestazione contro Bari. Coach Di Gregorio ha elogiato la concentrazione e l’aggressività dei suoi, elementi fondamentali per affrontare una trasferta complicata come quella del PalaGiovino.

La squadra ragusana vuole confermarsi tra le protagoniste del girone, cercando di replicare le ottime prove della scorsa stagione contro i calabresi. Nella stagione 2023-24, infatti, la Virtus aveva vinto entrambi i confronti diretti: 105-98 al PalaPadua e 72-75 al ritorno.

Arbitrano Barbagallo e Catania – Palla a due alle 18

La sfida tra Academy Catanzaro e SuperConveniente Virtus Ragusa sarà diretta dai signori Barbagallo di Acireale e Catania di Barcellona Pozzo di Gotto.

Un test ad alta intensità, che si preannuncia spettacolare e ricco di spunti tecnici, tra due delle migliori squadre del girone.

© Riproduzione riservata