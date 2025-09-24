Virtus Ragusa al via: esordio a Monopoli in Serie B Interregionale

La Virtus Ragusa SuperConveniente è pronta a riaccendere l’entusiasmo. Domenica, alle 17, la formazione di coach Di Gregorio farà il suo esordio nel campionato di Serie B Interregionale affrontando in trasferta la Climaway Monopoli nella Tensostruttura pugliese.

Un avversario ostico per l’esordio

La sfida non sarà semplice: la Climaway è reduce da una convincente vittoria in amichevole contro Bisceglie e ha già dimostrato in passato di essere rivale scomoda. Due anni fa, nei Play-in Gold, la Virtus – che a fine stagione conquistò la promozione in Serie B Nazionale – riuscì a imporsi in entrambi i confronti, ma con scarti minimi: 75-72 a Monopoli e 87-82 al PalaPadua.

Le parole della presidente Sabbatini

Per la presidente Sabrina Sabbatini questo debutto segna una ripartenza vera e propria dopo le delusioni della passata stagione: “Iniziamo con l’eccitazione e la voglia di sempre. Non conta tanto il campionato che disputi, ma come lo affronti. Per noi ogni stagione significa costruire un percorso con i ragazzi e attirare i tifosi al PalaPadua: questa è la sfida più importante”.

Un gruppo unito, tra giovani e esperienza

La squadra, secondo la presidente, ha già mostrato grande affiatamento: “Questo gruppo è parso incredibilmente unito, con tanta voglia di dimostrare il proprio valore. Siamo soddisfatti”.

Sul livello del campionato, però, Sabbatini mantiene la prudenza: “La B Interregionale è un’incognita, perché molti club puntano sui giovani o sui vivai. Noi abbiamo trovato un buon mix tra esperienza e freschezza. Sarà il campo a parlare”.

Obiettivo: riportare entusiasmo al PalaPadua

Più che il piazzamento finale, il vero obiettivo dichiarato della Virtus Ragusa è riportare entusiasmo e passione tra i tifosi, riaccendendo quella magia che in passato ha reso il PalaPadua una delle piazze più calde del basket siciliano.

