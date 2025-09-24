Ad Acate sarà aperto un nuovo Punto Prelievi che verrà inaugurato venerdì 26 settembre alle ore 9, nei locali del Poliambulatorio di piazza Matteotti 69. La nuova postazione permetterà agli utenti di effettuare esami ematochimici direttamente in città, senza la necessità di spostarsi verso altre strutture della provincia. L’iniziativa rientra nel percorso di riorganizzazione territoriale […]
Virtus Ragusa al via: esordio a Monopoli in Serie B Interregionale
24 Set 2025 16:50
La Virtus Ragusa SuperConveniente è pronta a riaccendere l’entusiasmo. Domenica, alle 17, la formazione di coach Di Gregorio farà il suo esordio nel campionato di Serie B Interregionale affrontando in trasferta la Climaway Monopoli nella Tensostruttura pugliese.
Un avversario ostico per l’esordio
La sfida non sarà semplice: la Climaway è reduce da una convincente vittoria in amichevole contro Bisceglie e ha già dimostrato in passato di essere rivale scomoda. Due anni fa, nei Play-in Gold, la Virtus – che a fine stagione conquistò la promozione in Serie B Nazionale – riuscì a imporsi in entrambi i confronti, ma con scarti minimi: 75-72 a Monopoli e 87-82 al PalaPadua.
Le parole della presidente Sabbatini
Per la presidente Sabrina Sabbatini questo debutto segna una ripartenza vera e propria dopo le delusioni della passata stagione: “Iniziamo con l’eccitazione e la voglia di sempre. Non conta tanto il campionato che disputi, ma come lo affronti. Per noi ogni stagione significa costruire un percorso con i ragazzi e attirare i tifosi al PalaPadua: questa è la sfida più importante”.
Un gruppo unito, tra giovani e esperienza
La squadra, secondo la presidente, ha già mostrato grande affiatamento: “Questo gruppo è parso incredibilmente unito, con tanta voglia di dimostrare il proprio valore. Siamo soddisfatti”.
Sul livello del campionato, però, Sabbatini mantiene la prudenza: “La B Interregionale è un’incognita, perché molti club puntano sui giovani o sui vivai. Noi abbiamo trovato un buon mix tra esperienza e freschezza. Sarà il campo a parlare”.
Obiettivo: riportare entusiasmo al PalaPadua
Più che il piazzamento finale, il vero obiettivo dichiarato della Virtus Ragusa è riportare entusiasmo e passione tra i tifosi, riaccendendo quella magia che in passato ha reso il PalaPadua una delle piazze più calde del basket siciliano.
© Riproduzione riservata