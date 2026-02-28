Virtus Ragusa, al PalaPadua arriva Mola: serve una risposta dopo il derby

La Virtus Ragusa è pronta a voltare pagina. Dopo il ko nel derby contro Barcellona, la SuperConveniente torna davanti al proprio pubblico per la 22ª giornata del campionato di Serie B Interregionale. Domenica alle 18, al PalaPadua, arriva la Mola New Basket, formazione che condivide l’ultimo posto nel girone F con Rende e che ha conquistato fin qui tre vittorie, l’ultima datata 11 gennaio.

Una partita che sulla carta vede favorita Ragusa, seconda in classifica con un record di 14 vittorie e 6 sconfitte, ma che nasconde più insidie di quanto la graduatoria possa suggerire.

L’assenza di Adeola e il ritorno di Ianelli

La Virtus dovrà fare i conti con un’assenza pesante. Adeola sconterà due giornate di squalifica dopo l’espulsione rimediata nel derby, privando coach Di Gregorio di uno degli esterni più incisivi della stagione. Emmanuel, fin qui tra i migliori con 13 punti di media e oltre il 40% da tre, lascia un vuoto che il reparto guardie dovrà colmare con uno sforzo collettivo.

Buone notizie arrivano invece dal rientro di Ianelli, che ha smaltito i fastidi muscolari accusati la scorsa settimana e torna a disposizione per dare profondità alle rotazioni.

Mola cerca punti salvezza

La Mola New Basket arriva in Sicilia con l’urgenza di muovere la classifica. Nonostante l’ultimo posto, i pugliesi hanno dimostrato di poter competere anche contro squadre più attrezzate, come evidenziato nelle recenti prestazioni contro Milazzo e Viola Reggio Calabria. I principali terminali offensivi sono Beltramino, che viaggia a 18,1 punti e quasi 7 rimbalzi di media, e Ramponi, a quota 17,6 punti per gara. Una coppia capace di accendersi improvvisamente e cambiare l’inerzia della partita.

Di Gregorio: “Serve solidità”

Coach Di Gregorio predica attenzione e concretezza. Il tecnico chiede continuità difensiva, controllo dei rimbalzi e qualità nelle scelte offensive. L’obiettivo è uscire dal periodo altalenante con una prestazione solida, evitando cali di concentrazione che potrebbero trasformare la sfida contro l’ultima in classifica in un pericoloso tranello.

La partita sarà diretta da Matteo Filesi di Chiaramonte Gulfi e Carlo D’Amore di Messina e sarà trasmessa in diretta streaming sul sito ufficiale della società al costo di 3 euro.

