Virtus: Franco Gaetano riconfermato, va via Kurt Cassar

Virtus Ragusa è lieta di ufficializzare la riconferma di Franco Gaetano con un contratto che legherà l’atleta calabrese alla società iblea sino al 2025. In un momento di grande fermento per la costruzione del roster, in casa Virtus si respira la voglia di disputare un eccellente campionato anche grazie alla riconferma di uno dei protagonisti della precedente stagione e che ha dato in campo atletismo e numeri.

Classe 1999. Con un’altezza di 202 cm l’ala grande della Virtus sfodera sul parquet un grande talento offensivo, muovendosi con eleganza e determinazione sotto canestro. Muove i primi passi della sua carriera cestistica nella squadra della sua città natale, Lamezia Terme, dove rimarrà fino alla stagione 2017/18 dopo aver traghettato la squadra in Serie B, rimane nello stesso campionato militando nelle fila del Catanzaro. Qui colleziona una media di 11 punti a partita con 7 rimbalzi ed un utilizzo di 28 minuti. Con il campionato 2019/20 inaugura la sua presenza sul parquet di Crema, confermando le proprie performance di atleta talentuoso, per poi trasferirsi a Porto Sant’Elpidio. Fortemente voluto dalla società laziale, gioca un campionato a Cassino, per poi fare ritorno a Catanzaro. È Pallacanestro Viola la società dove, la stagione successiva, sotto la guida del coach Bolignano, mette a referto 10.6 ppg con 7.9 di rimbalzi in 23 minuti di media di utilizzo. Tutto questo sino all’arrivo a Ragusa.

Campionato 2022/23. Franco Gaetano mette a segno 415 punti, nonostante alcuni problemi fisici lo abbiano limitato nell’impiego al 100%.

“Sono felicissimo di essere ancora a Ragusa per questa nuova stagione. Ho rifiutato tante proposte di categoria superiore perché credo tanto nel progetto Virtus. Sono rimasto qui per un unico obiettivo: vincere.”.

Conclusa invece l’esperienza Virtus per il giocatore Kurt Cassar che è stato acquisito dal Rieti dopo aver chiuso la stagione 2022-2023 con l’86% ai Tiri Liberi, il 37% da Tre e il 46% da Due.