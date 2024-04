Passalacqua: al via i playoff scudetto

I playoff per la Passalacqua Ragusa iniziano con una sfida impegnativa contro la Virtus Bologna. Dopo la doppia vittoria della Virtus in campionato, le due squadre si ritrovano per un confronto che si preannuncia combattuto e equilibrato.

Coach Lino Lardo sottolinea l’importanza di affrontare questo primo turno consapevoli di non avere il vantaggio del campo. La squadra dovrà concentrarsi sull’obiettivo di vincere almeno una partita in trasferta per poter competere al meglio nella serie.

L’allenatore esprime grande fiducia nel gruppo, evidenziando la determinazione e la voglia delle giocatrici. Vogliono giocare a testa alta, portando con sé tutto il lavoro svolto durante la stagione regolare.

Lardo sottolinea anche la serietà e il valore delle sue ragazze, che si sono guadagnate il diritto di competere in una serie così importante. Nonostante la sfida contro una squadra di alto livello come la Virtus Bologna, la Passalacqua Ragusa è pronta a dare il massimo e a lottare per ottenere il successo.

La serie promette spettacolo e emozioni, con entrambe le squadre determinate a raggiungere il successo nei playoff.

© Riproduzione riservata