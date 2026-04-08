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Virtus Academy Ragusa a un passo dalla semifinale: al PalaPadua sfida decisiva contro Acireale
08 Apr 2026 15:10
La Virtus Academy Ragusa è pronta a giocarsi tutto davanti al proprio pubblico. Dopo il colpo esterno in gara-1, i ragazzi di coach Turi Scrofani tornano in campo giovedì sera alle 20 al PalaPadua con un obiettivo chiaro: chiudere la serie contro Acireale e conquistare l’accesso alla semifinale del campionato DR1 (ex Serie D).
L’impresa in gara-1: vittoria di carattere
Il successo per 70-71 in trasferta rappresenta molto più di una semplice vittoria. È la fotografia di una squadra in crescita costante, capace di alzare il livello proprio nel momento decisivo della stagione.
Partita intensa, combattuta fino all’ultimo possesso, con la Virtus capace di rimontare uno svantaggio di nove punti negli ultimi cinque minuti. Una prova di maturità rara per un gruppo giovane, che ha saputo restare lucido nei momenti chiave, difendendo con aggressività e trovando soluzioni efficaci in attacco.
“Gara-1 è stata un’impresa – ha dichiarato coach Scrofani – non solo per il risultato, ma per come i ragazzi sono rimasti dentro la partita per tutti i 40 minuti. Hanno dimostrato tenuta fisica e mentale, gestendo con lucidità una situazione complicata”.
Gara-2: serve l’ultimo passo
Ora, però, arriva la sfida più delicata. Vincere gara-2 significherebbe chiudere la serie e centrare la semifinale per il terzo anno consecutivo: un traguardo prestigioso che confermerebbe la solidità del progetto Virtus.
Ma guai a sottovalutare l’avversario.
“Sarà una partita difficile e molto fisica – avverte Scrofani –. La vittoria ad Acireale non ci garantisce nulla. Dovremo mettere in campo tutte le energie per conquistare un obiettivo importante”.
Il fattore PalaPadua
Il pubblico di casa può diventare un’arma in più. L’entusiasmo generato dalla vittoria esterna potrebbe trasformarsi in energia pura sugli spalti, spingendo la squadra nei momenti più complessi.
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