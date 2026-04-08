Virtus Academy Ragusa a un passo dalla semifinale: al PalaPadua sfida decisiva contro Acireale

La Virtus Academy Ragusa è pronta a giocarsi tutto davanti al proprio pubblico. Dopo il colpo esterno in gara-1, i ragazzi di coach Turi Scrofani tornano in campo giovedì sera alle 20 al PalaPadua con un obiettivo chiaro: chiudere la serie contro Acireale e conquistare l’accesso alla semifinale del campionato DR1 (ex Serie D).

Il successo per 70-71 in trasferta rappresenta molto più di una semplice vittoria. È la fotografia di una squadra in crescita costante, capace di alzare il livello proprio nel momento decisivo della stagione.

Partita intensa, combattuta fino all’ultimo possesso, con la Virtus capace di rimontare uno svantaggio di nove punti negli ultimi cinque minuti. Una prova di maturità rara per un gruppo giovane, che ha saputo restare lucido nei momenti chiave, difendendo con aggressività e trovando soluzioni efficaci in attacco.

“Gara-1 è stata un’impresa – ha dichiarato coach Scrofani – non solo per il risultato, ma per come i ragazzi sono rimasti dentro la partita per tutti i 40 minuti. Hanno dimostrato tenuta fisica e mentale, gestendo con lucidità una situazione complicata”.