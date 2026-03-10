Violenza in campo o scaramucce sportive? Ecco cosa è accaduto nella gara tra Vittoria e Polisportiva Gioiosa

Scaramucce sportive o violenza a margine di una gara di calcio. Mistero fitto, a Vittoria, su quanto sarebbe accaduto domenica scorsa in occasione della gara di campionato tra Polisportiva Gioiosa e Vittoria. Il condizionale è d’obbligo perchè si parla di schiaffi e pugni ma non ci sarebbero testimoni nè riscontri medici. Nessuno avrebbe fatto ricorso alle cure ospedaliere.

La squadra ospite è scesa in campo con soli sette uomini e dopo appena un minuto un giocatore si è infortunato (o ha simulato un infortunio) lasciando la propria squadra in dieci uomini. A termini di regolamento, l’arbitro ha dichiarato chiusa la partita poiché una squadra non può disputare una gara con meno di sette uomini in campo.

La partita sembrava avviarsi verso un normale verdetto sportivo, atteso per il pomeriggio di oggi. In casi come questi, la vittoria viene assegnata a tavolino per 3 – 0 alla squadra avversaria, in questo caso il Vittoria. Ma finita la gara, la Polisportiva Gioiosa ha diffuso un comunicato affermando di aver subito “una violenta e vigliacca aggressione negli spogliatoi dello stadio comunale Gianni Cosimo”. “La gara di oggi – si legge nel comunicato – è stata disputata, nostro malgrado, co soli sette calciatori” legando questa decisione al presunto episodio di violenza che si sarebbe verificato negli spogliatoi.

Fin qui la Polisportiva Gioiosa, mentre nessuna dichiarazione ufficiale è arrivata dal Vittoria calcio. Il presidente Vittorio Pinnolo ha scelto per il momento la vita dell’attesa limitandosi ad uno stringato “no comment”.

Pare che l’episodio – comunque si sia configurato – sia accaduto in assenza di testimoni, senza la presenza di altri giocatori, di dirigenti o della terna arbitrale, che non era ancora scesi negli spogliatoi. Alcune voci parlano di uno sputo e di uno schiaffo di risposta, altre voci non confermate parlano di calci, schiaffi e pugni subiti da tre giocatori ospiti a opera di un giocatore del Vittoria. Nessuno avrebbe chiesto di fare ricorso alle cure ospedaliere allorchè i dirigenti e le forze di Polizia sono arrivati negli spogliatoi per verificare cosa fosse accaduto. Pare che non ci siano altri testimoni se non i protagonisti stessi dell’episodio di cui non si conoscono quindi i contorni precisi.

Non si sa ancora se la Polisportiva Gioiosa abbia presentato un preannuncio di ricorso che – in base al regolamento – avrebbe dovuto essere presentato entro la mezzanotte di ieri. Mentre la Polisportiva Gioiosa ha affidato la propria protesta ad un comunicato sui social, il Vittoria ha scelto la via del silenzio. Pare che i dirigenti siano assolutamente sereni perché nessuno avrebbe visto episodi di violenza né vi sarebbero conseguenze fisiche per qualcuno.

Sarà la decisione del giudice sportivo a valutare la situazione e a emettere un verdetto.

(immagini dalla pagina facebook “La Gazzetta dello sport”)

