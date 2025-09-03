Violenza domestica a Vittoria: donna denuncia dopo 10 anni, fermato l’uomo

Gli agenti del Commissariato di P.S. di Vittoria hanno eseguito una misura cautelare a carico di un 28enne del luogo, indagato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali nei confronti della convivente. L’uomo è stato sottoposto al divieto di avvicinamento e dovrà indossare un braccialetto elettronico.

Le indagini sono scaturite dalla denuncia della donna, che ha raccontato di aver subito circa dieci anni di violenze fisiche e verbali, spesso legate a motivi di gelosia. La vicenda ha avuto il culmine lo scorso 17 agosto, quando, dopo l’ennesima aggressione con schiaffi e calci, avvenuta davanti ai due figli minori, l’uomo ha rinchiuso la convivente in una stanza. La donna è riuscita a liberarsi e a contattare il Commissariato.

Gli agenti della volante sono immediatamente intervenuti, prestando soccorso alla vittima, che ha ricevuto cure mediche presso il locale ospedale per le lesioni riportate.

La Procura della Repubblica ha richiesto la misura cautelare al G.I.P. di Ragusa, che è stata accolta. Tuttavia, come previsto dalla legge, il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari, e per l’indagato vale il principio di non colpevolezza fino a sentenza definitiva.

