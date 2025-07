Vino, cultura e barocco: a Ragusa il “Barocco Wine Festival” per i 20 anni della DOCG Cerasuolo di Vittoria

Il Centro storico di Ragusa si prepara a trasformarsi in un palcoscenico di gusto, musica e cultura: sabato 19 luglio va in scena il Barocco Wine Festival, evento clou per celebrare i 20 anni della DOCG Cerasuolo di Vittoria, l’unica denominazione d’origine controllata e garantita della Sicilia.

Una ricorrenza importante, che ha scelto proprio Ragusa come città-simbolo per omaggiare l’eccellenza enologica del territorio ibleo. A promuoverlo è la Strada del Vino Cerasuolo di Vittoria, in sinergia con il Comune e un’ampia rete di soggetti culturali e imprenditoriali.

Vino protagonista, ma non solo: musei aperti, cultura diffusa e gusto in piazza

Il cuore pulsante del festival sarà Piazza Matteotti, dove più di 20 cantine del territorio offriranno degustazioni libere e guidate dei loro Cerasuolo di Vittoria DOCG. Ma l’evento si estende a tutto il Centro storico, con un programma che punta su integrazione tra enogastronomia, turismo e patrimonio culturale.

I musei cittadini, inclusi il Museo “Italia in Africa”, il nuovo Museo Civico di Palazzo Zacco e la mostra “Gli Egizi e i doni del Nilo”, resteranno aperti fino alle 23.00, con un biglietto speciale di 5 euro per l’occasione.

Nel Cortile della Prefettura, si terranno masterclass condotte da Giada Capriotti, esperta di comunicazione enogastronomica, e Marco Parisi, presidente della Strada del Vino. L’evento sarà animato da musica dal vivo, mentre i commercianti locali proporranno menu tematici e offerte speciali, creando un’atmosfera festosa che coinvolgerà cittadini e visitatori. Il festival si propone infatti come azione concreta di valorizzazione del Centro storico, con l’obiettivo di rafforzarne l’identità e l’attrattività. Appuntamento: sabato 19 luglio – dalle ore 18.00 fino a tarda sera in Piazza Matteotti e Centro storico di Ragusa con degustazioni, musei aperti, masterclass, musica live.

