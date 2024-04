Vincolo di tutela per il pozzo Cesarò che dà acqua all’abitato di Pozzallo

Un provvedimento, l’ordinanza del sindaco Roberto Ammatuna, volto a garantire la salubrità della acque che vengono attinte dal pozzo Cesarò sito in contrada “Scaro-Incchiudenda”. Ponendo il vincolo di tutela attorno al pozzo il primo cittadino è voluto intervenire per dare sicurezza agli abitanti pozzallesi e per attingere acque non contaminate dal pozzo. Con l’ordinanza sindacale si pone il vincolo di tutela nell’area attorno al pozzo e si crea una zona di rispetto per un raggio di 200 metri dallo stesso. Qui non si potranno disperdere fanghi ed acque reflue, non si potranno stoccare sostanze nocive, non si potrà fare pascolare gli animali. A seguito di questo intervento è stato disposto che l’area interessata venga circoscritta mediante la realizzazione di una platea chiusa all’accesso se non agli addetti ai lavori.

L’intervento del sindaco è finalizzato a garantire la potabilità dell’acqua nel pozzo che l’ente aveva acquisito da privati al fine di venire incontro alle esigenze della comunità pozzallese e di garantire acqua sicura alla distribuzione.

