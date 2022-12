Villaggio del gusto: ecco gli orari d’apertura dal 22 al 26 dicembre

Continua a riscuotere successo l’apertura del Villaggio del Gusto, che si svolge nel centro storico di Ragusa.

Questi gli orari di apertura del periodo pre-natalizio:

Giovedì 22 dicembre, dalle ore 17:00 alle 22.00;

Venerdì 23 dicembre, dalle ore 17:00 alle 22.00;

Sabato 24 dicembre dalle 10:00 alle 13:00;

Domenica 25 dicembre dalle 17:00 alle 22.00;

Lunedì 26 dicembre dalle 10:00 alle 13.00 e dalle 17:00 alle 22.00.

Come da programma anche questa settimana, sempre alle 18.30 in piazza San Giovanni, si terranno i “Laboratori del Gusto”. “I ‘mucatoli’, biscotti della nostra tradizione, saranno i protagonisti di uno degli incontri grazie alla collaborazione con l’Accademia della Cucina ed Enzo Di Pasquale. – afferma Lorenzo Lauria, fiduciario di Slow Food Ragusa – Parleremo e degusteremo anche il nostro olio extravergine di oliva,, la cipolla di Giarratana e la salsiccia di Palazzolo Acreide. E ancora, daremo spazio alle nostre Comunità e in particolare a quella del Pane di Casa. Il programma è ricco e vi aspettiamo in tanti!”.