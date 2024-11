“Vieni ad aprirmi i concerti?” Nico Arezzo e Laura Pausini insieme il 28, 29 e 31 dicembre

Laura Pausini e Nico Arezzo insieme. Una notizia emozionante per il cantautore raguano che aprirà i concerti della grandissima star della musica italiana, Laura Pausini, il 28, 29 e 31 dicembre. Laura Pausini ha videochiamato Nico Arezzo e gli ha semplicemente chiesto: “Vieni ad aprirmi i concerti?”. E come poter rifiutare una simile proposta? L’artista italiana ha trovato un modo splendido per sostenere la nuova generazione di artisti italiani, offrendo loro una visibilità unica grazie all’iniziativa “IL MIO PALCO: IL TUO PALCO”. Dopo una partenza trionfale all’O2 Shepherd’s Bush Empire di Londra, Pausini porterà con sé otto talenti emergenti come opening delle sue tappe italiane.

Per le attesissime date di Messina, il 28, 29 e 31 dicembre, che includono un concerto speciale di Capodanno, Laura ha scelto proprio Nico Arezzo. Classe 1998 e reduce dalla pubblicazione del suo primo album Non c’è mare, Nico Arezzo avrà l’opportunità di esibirsi di fronte a un vasto pubblico al PalaRescifina. Questa scelta, fatta dalla stessa Pausini con un’accurata ricerca online, riflette il suo impegno a sostenere il panorama musicale e a creare un legame tra artisti affermati e giovani promesse.

Le parole di Nico Arezzo

“Poco fa arriva questa notizia meravigliosa. Devo dire grazie a Laura Pausini e a tutto il suo staff per questa incredibile opportunità. Poi, se lei e il suo staff sono arrivati alla mia musica, è solo grazie a tutta la mia enorme famiglia e tutti voi”, ha scritto Nico Arezzo in un post di ringraziamento su Instagram.

