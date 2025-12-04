L’ASP di Ragusa rende noto che, a conclusione della selezione pubblica per titoli e colloquio, è stato conferito al dottore Luciano Carnazza l’incarico di Direttore della U.O.C. Distretto 1 di Ragusa, con durata quinquennale. Il Distretto rappresenta uno snodo essenziale per l’organizzazione dell’assistenza territoriale, in particolare nel quadro delineato dal Decreto Ministeriale n.77/2022, che definisce […]
Videosorveglianza, Pozzallo accelera: finanziamento regionale per 28 nuove telecamere
04 Dic 2025 12:33
Pozzallo compie un passo importante nella direzione della sicurezza urbana: l’Assessorato Regionale alle Infrastrutture ha ammesso il Comune a un finanziamento di 150.000 euro destinato al potenziamento del sistema di videosorveglianza. Un contributo significativo che permetterà l’installazione di 28 nuove telecamere, andando così ad aggiungersi alle 80 già operative nel territorio urbano.
Con l’implementazione del nuovo progetto, Pozzallo entrerà tra i Comuni siciliani con il più alto numero di telecamere in rapporto alla popolazione residente e all’estensione dell’area cittadina. Un primato che testimonia l’attenzione dell’amministrazione verso il tema della sicurezza, sempre più centrale nel dibattito pubblico e nella gestione delle città moderne.
Non mancano però le criticità. Oltre a potenziare la rete di videosorveglianza, il nodo da sciogliere riguarda l’effettiva funzionalità di tutte le telecamere installate. Alcuni dispositivi, soprattutto quelli dipendenti dal Ministero dell’Interno, necessitano di essere riattivati e integrati nuovamente nel sistema. Altri, gestiti direttamente dal Comune, richiedono personale tecnico specializzato per garantire un monitoraggio costante e interventi rapidi in caso di malfunzionamenti.
© Riproduzione riservata