Viaggiava con 12,8 chili di hashish e armi: arrestato sulla SS 514

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Un controllo sulla SS 514 si trasforma in un’importante operazione antidroga della Guardia di Finanza. Nell’auto di un uomo originario di Comiso i finanzieri hanno trovato 12,8 chilogrammi di hashish. Durante le successive attività investigative sono state inoltre rinvenute due pistole e circa 500 munizioni, nella disponibilità del padre dell’uomo arrestato.

Il controllo sulla SS 514 e la scoperta dell’hashish

L’operazione è stata condotta dai finanzieri del Comando Provinciale di Ragusa nell’ambito delle attività di iniziativa finalizzate al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. I controlli sono stati intensificati lungo i principali assi viari della provincia iblea, con particolare attenzione ai veicoli in transito.

È proprio durante uno di questi controlli, effettuato sulla SS 514, che i militari hanno fermato un’autovettura nella disponibilità di un soggetto originario di Comiso. La perquisizione del mezzo ha portato al ritrovamento di un ingente quantitativo di hashish: complessivamente 12,8 chilogrammi.

Una quantità che, secondo l’ipotesi investigativa, sarebbe stata destinata allo spaccio. L’uomo è stato quindi arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’arresto e il trasferimento in carcere

Al termine degli accertamenti, la persona arrestata è stata messa a disposizione dell’Autorità giudiziaria iblea e tradotta presso la Casa Circondariale di Ragusa.

L’intervento rientra nel più ampio dispositivo di controllo messo in campo dalla Guardia di Finanza nel territorio della provincia, con l’obiettivo di contrastare il traffico e lo spaccio di droga lungo le principali vie di collegamento.

Dalle indagini spuntano anche due pistole e 500 munizioni

Gli accertamenti non si sono però fermati al sequestro dell’hashish. Le successive attività investigative hanno portato i finanzieri a individuare anche due pistole e circa 500 munizioni.

Le armi e le munizioni, secondo quanto comunicato dalla Guardia di Finanza, sarebbero state nella disponibilità del padre del soggetto arrestato. L’uomo è stato quindi deferito all’Autorità giudiziaria per l’ipotesi di detenzione abusiva di armi.

Il ritrovamento delle armi aggiunge un ulteriore elemento di rilievo all’attività investigativa partita dal controllo effettuato lungo la SS 514.

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