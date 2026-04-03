Viabilità straordinaria per Pasqua e Madonna Vasa Vasa a Modica: divieti e sensi unici

In occasione della festività di Pasqua e della tradizionale manifestazione religiosa della Madonna Vasa Vasa, il Comune di Modica ha disposto importanti modifiche alla viabilità urbana per garantire sicurezza e fluidità del traffico. Il Sindaco Maria Monisteri Caschetto, insieme al comandante della Polizia Locale, Pierluigi Cannizzaro, ha annunciato i provvedimenti straordinari che interesseranno le principali arterie del centro storico.

Le modifiche prevedono il senso unico di marcia in via Nazionale e via Nuova S. Antonio in direzione centro-periferia, mentre via San Giuliano e via Trani saranno a senso unico verso il centro storico. Corso Umberto I sarà interdetto al transito dalle ore 10:00 alle 24:00, dall’intersezione con piazza Corrado Rizzone fino a corso Garibaldi (San Pietro). Il traffico sarà chiuso anche in via Marchesa Tedeschi, nel tratto compreso tra piazza Monumento e la Chiesa di Santa Maria di Betlem.

Per domenica 5 aprile, il Comune ha inoltre riservato spazi parcheggio in via Vittorio Veneto, Corso Umberto e via Marchesa Tedeschi. Questi saranno dedicati ai diversamente abili e ai giornalisti accreditati, con apposizione sul cruscotto dell’auto del tagliando identificativo.

Un intervento particolare riguarda via San Giuliano, interessata da una frana causata dalle recenti condizioni meteo avverse. La carreggiata lato monte, costruita sulla roccia in scavo, aveva reso difficile la circolazione. Con un provvedimento temporaneo del 3 aprile, la strada è stata riaperta a senso unico in direzione Modica Bassa, riducendo così i disagi per cittadini e visitatori.

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