Via Pizzo a Modica Alta diventa una galleria a cielo aperto: presentato il programma

Mani in Arte trasforma Modica Alta in una galleria a cielo aperto. E’ stato presentato questa mattina in conferenza stampa a Palazzo San Domenico, il programma della due giorni che si svolgerà il 19 e 20 settembre in Via Pizzo.

Installazioni, street art, mostre fotografiche e laboratori coinvolgeranno residenti e non, in un connubio di musica, food e beverage.

Tra le iniziative illustrate alla stampa c’è ad esempio il laboratorio artistico di creazione delle farfalle. Disegnate dai bambini per i bambini, allegre, belle e colorate. I bambini saranno invitati a sbizzarrirsi con la fantasia per portare allegria, bellezza e buone notizie dal punto più alto della città. Saranno consegnate 150 sagome di farfalle ritagliate da cartoni di recupero all’insegna dell’ecosostenibilità: i bambini dovranno decorarle utilizzando le tecniche ritenute idonee dai docenti. I bambini che le hanno realizzate saranno invitati ad andare al Pizzo con le loro famiglie a cercare la propria farfalla e a riconoscerla.

Sabato 20 settembre, dalle 10 del mattino, al Belvedere del Pizzo si svolgerà invece tra le tante iniziative anche un concorso di disegno e poesia aperto a tutti i bambini e i ragazzi di Modica: ritirando presso Terrazza Ciomod la merenda a base di panino al cioccolato e succo di frutta, verrà consegnato un foglio per partecipare al concorso nella categoria preferita (poesia o disegno dal vero). Entro mezzogiorno, i partecipanti dovranno consegnare allo staff il foglio con il proprio elaborato che verrà esposto, in forma anonima, lungo la Via Pizzo in uno spazio dedicato. Tutte le opere (distinte per categoria) potranno essere votate dal pubblico durante il pomeriggio e la sera del giorno 20, richiedendo e imbucando la scheda per la votazione. A fine serata, dopo lo spoglio dei voti, le opere più votate (tre per ogni categoria) verranno premiate.

Insomma una iniziativa che si preannuncia coinvolgente in particolare per i più piccoli e che intende valorizzare una delle zone più caratteristiche della città.

