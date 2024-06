Via Cavour a Vittoria riaprirà al traffico. Accordo raggiunto tra Comune, scuola e commercianti. Ecco i dettagli delle nuove decisioni

Accordo raggiunto per via Cavour a Vittoria. Un tavolo di concertazione convocato a Palazzo Iacono ha sortito l’effetto sperato. La via Cavour (nel tratto tra via Milano e via Firenze) sarà riaperta al traffico, in via sperimentale, solo nelle ore pomeridiane e serali, dalle 16 del pomeriggio fino alle 8 dell’indomani. Ciò per rispettare gli orari di entrata e uscita dalla scuola degli alunni della scuola Giovanni XXIII e Vittoria Colonna, entrambe ubicate nell’edificio meglio noto a Vittoria come “scuole nuove”. Fino alle 16 infatti nella scuola si tengono le lezioni del tempo prolungato e le varie attività scolastiche. La strada sarà aperta per tutta la giornata nei giorni di sabato, domenica e nei festivi e nei due mesi estivi, luglio e agosto, quando non ci sono attività scolastiche con la presenza di alunni (salvo poche eccezioni).

Un tavolo di concertazione a Palazzo Iacono

L’accordo è stato raggiunto alla presenza del sindaco Francesco Aiello, dell’assessore alla Pubblica Istruzione, Francesca Corbino, della preside, Angela Fisichella, accompagnata dal responsabile tecnico della sicurezza della scuola, dai rappresentanti dei commercianti e dei residenti di palazzo Cappello, un grande complesso condominiale prospiciente quel tratto di via Cavour.

Proprio i residenti e i commercianti premevano per la riapertura al traffico della strada, scelta utile a prevenire la presenza di malavitosi. Ma la scuola aveva esigenze diverse anche perché ben due della quattro uscite dalla scuola danno sull’isola pedonale e anche i piani di sicurezza tengono conto di questo. Il progetto verrà avviato in via sperimentale (anche tenendo conto degli ormai imminenti mesi estivi in cui la strada potrà essere riaperta). Poi si potranno valutare eventuali necessari correttivi.

© Riproduzione riservata