Vessata minacciata chiede aiuto: marito arrestato, aveva pistola e munizioni e stava scontando una condanna

Lei ha chiesto aiuto, spaventata. Lui aveva una pistola; l’avrebbe vessata e minacciata e la donna ha temuto per se e per i suoi figli. Sono arrivati gli agenti del commissariato di Vittoria. Lui è un vittoriese 35enne pregiudicato. Stava scontando una condanna definitiva con una misura alternativa al carcere, in affidamento. E’accaduto venerdì 1 agosto a Vittoria, nel Ragusano.

Nel corso dell’intervento, seguìto alla richiesta di aiuto della donna, gli agenti hanno trovato in casa una pistola modificata perfettamente funzionante oltre che il relativo munizionamento. È scattato l’arresto. La donna e i figli sono stati fatti allontanare da casa mentre il 35enne, assistito dall’avvocato Matteo Anzalone, è stato trasferito al carcere di Contrada Pendente a Ragusa in attesa dell’udienza di convalida fissata per lunedì mattina davanti al gip Gaetano Di Martino.

© Riproduzione riservata