Verde urbano a Ragusa: una proposta per destinare i fondi regionali alla piantumazione di alberi

Ragusa riceve un importante riconoscimento per l’impegno della comunità nella raccolta differenziata. La Regione Siciliana, tramite l’Assessorato all’Energia, ha erogato ai Comuni un totale di 45 milioni di euro per coprire gli extra costi della gestione dei rifiuti e premiare i territori virtuosi che hanno superato il 60% di differenziata.

Il Comune di Ragusa ha ottenuto circa 21.000 euro per gli extracosti sostenuti e ben 276.000 euro come premialità per l’elevata percentuale di raccolta differenziata. Un risultato frutto della responsabilità civica dei cittadini, che si è tradotto in un concreto beneficio economico per la città.

L’attenzione dell’amministrazione locale sarà ora rivolta a valorizzare questo traguardo con interventi tangibili. Gaetano Mauro, annuncia una proposta interessante: nel corso del dibattito sul bilancio di previsione, è previsto un emendamento per destinare l’intero importo dei 276.000 euro alla piantumazione di nuovi alberi. L’obiettivo è rendere Ragusa più verde, migliorando le zone con alta concentrazione di cemento e riqualificando aree dove in passato gli alberi sono stati rimossi lasciando spazi degradati o privi di manutenzione.

La proposta intende non solo premiare il senso civico dei cittadini ma anche garantire benefici ambientali e sociali duraturi, contribuendo alla creazione di una città più vivibile, sostenibile e rispettosa del verde urbano.

