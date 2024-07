Venute meno le esigenze cautelari, torna libero il dottor Nicosia

E’stato lo stesso giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catania e che aveva disposto gli arresti domiciliari a revocare la misura, “per cessate esigenze cautelari”. Tornano in libertà i direttori delle Unità operative complesse di Cardiologia dei Policlinici universitari di Catania, Corrado Tamburino, Messina, Antonio Micari, di Siracusa, Marco Contarini e Ragusa, Antonino Nicosia. L’inchiesta condotta dalla Procura di Catania riguardava la fornitura di dispositivi medici e aveva portato alla emissione di provvedimenti cautelari nei confronti di 9 persone per presunti episodi di corruzione che oltre ai medici, avrebbero coinvolto delle multinazionali e i loro rappresentanti sul territorio.

Interrogatorio di garanzia per il dottor Nicosia

Il dottor Nicosia in sede di interrogatorio di garanzia, non solo non si è avvalso della facoltà di non rispondere ma ha anche prodotto all’attenzione del gip e della pubblica accusa documenti e risultanze di indagini difensive attraverso i suoi legali, gli avvocati Mimmo Barone e Maurizio Catalano presentando istanza di revoca. I legali si erano rivolti contro il provvedimento che disponeva gli arresti domiciliari, anche al Tribunale del Riesame e l’udienza ad oggi non è stata ancora fissata.

