Venerdì 14 ottobre i funerali di Riccardo Nigro

E’ stata restituita ai familiari la salma di Riccardo Nigro, il giovane di 29 anni morto all’ospedale Cannizzaro di Catania dopo due settimane di agonia. Il giovane era rimasto vittima di un grave incidente stradale che si era verificato il 14 settembre sulla provinciale Pozzallo-Marina di Modica. Si trovava alla guida della sua moto quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrato con un’auto.

Marted è stata eseguita l’autopsia e quindi la salma è stata poi restituita alla famiglia. Nulla da fare per il giovane, nonostante il giovane fosse stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico.

I funerali si svolgeranno domani, venerdì 14 ottobre, alle ore 10.30 nel duomo di San Pietro a Modica.